Si prevede che l’iPhone 17 sarà il dispositivo Apple più sottile finora

Proprio quando pensavamo che i dispositivi Apple non potessero diventare più sottili dopo il debutto dell'ultimo iPad Pro a maggio, l'azienda di Cupertino ha altre idee, dato che l'iPhone 17 sarà il dispositivo più sottile di sempre, secondo un nuovo rapporto.

Secondo Newsletter di Bloomberg di Mark GurmanSi dice che la società sia “ora concentrata sullo sviluppo di un telefono significativamente più sottile in tempo per la linea iPhone 17 nel 2025”, poiché l’ultimo iPad Pro “ha aperto la strada” a iPhone e dispositivi più sottili.

“Negli ultimi anni, Apple sembra essersi allontanata dal realizzare dispositivi quanto più sottili e leggeri possibile, con dispositivi come MacBook Pro e Apple Watch Ultra che sono stati resi” più pesanti “per consentire una durata della batteria più lunga e veloce”, osserva Gorman. Processori e funzionalità.

Il nuovo iPad Pro ha innescato un ritorno alla maggiore durata della batteria del prodotto, annunciando 10 ore di visualizzazione con una singola carica, proprio come il modello originale. L'ultimo modello ospita anche una serie di nuove funzionalità, tra cui un nuovo chip M4, un display OLED, prestazioni veloci ed è stato commercializzato in modo interessante come “il prodotto Apple più sottile di sempre” in uno spot pubblicitario ormai defunto.

“Quando Apple ha presentato il nuovo iPad Pro a maggio, è stato un ritorno alla forma”, afferma Gorman. “In altre parole, Apple ha capito come rendere i suoi dispositivi ancora più sottili pur continuando ad aggiungere nuove funzionalità chiave.”

Gorman prevede che questi cambiamenti verranno implementati nei prossimi anni, superando apparentemente i modelli di iPhone 16 previsti che verranno rilasciati entro la fine dell’anno. Gorman afferma inoltre che l'azienda sta lavorando su modelli più sottili di Macbook Pro e Apple Watch per le versioni future.

Sui modelli iPhone 16 sono previste cornici più sottili

(Credito immagine: Shutterstock)

Come riportato in precedenza su Tom's Guide, non prevediamo molti cambiamenti evidenti nel design per i prossimi modelli di iPhone 16 che verranno rilasciati a settembre. Tuttavia, un potenziale aggiornamento è che i nuovi modelli dovrebbero avere cornici più sottili attorno allo schermo.

Il nuovo processo BRS (Border Reduction Structure) dovrebbe riunire saldamente i circuiti e reinstradare i cavi per consentire alla cornice inferiore del display, in genere la parte più spessa del bordo di qualsiasi telefono, di essere assottigliata. Tuttavia, questi display sono presumibilmente più difficili da produrre. Al momento in cui scriviamo, i display sottili sono solo per i modelli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.