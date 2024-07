Secondo i leaker, Xbox Game Pass sta ottenendo il classico Activision definitivo

Un leaker affidabile ha condiviso questa settimana la notizia che presto vedremo la prima ondata di giochi Activision su Game Pass da quando Microsoft ha acquisito Activision Blizzard King l'anno scorso.

Il leaker eXtas1s ha condiviso le informazioni Sui forum di espertiHa affermato che, secondo le sue fonti e alcune prove grafiche che ha rintracciato, possiamo aspettarci di vedere i primi giochi uscire ad agosto, con altri che seguiranno presto.

Quali giochi Activision arriveranno su Game Pass?

Locanda di Crash Bandicoot. Trilogia solare

I primi giochi Activision in arrivo su Game Pass saranno Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, versioni rimasterizzate dei classici giochi PlayStation degli anni '90.

La trilogia originale dei giochi di Crash Bandicoot era popolare al momento del rilascio ed è rimasta una delle preferite dai fan nel tempo. La trilogia di N. Sane è stata un remake di enorme successo e ha venduto oltre 20 milioni di copie.

Secondo alcune indiscrezioni, Crash N. Sane Trilogy non è l'unica versione rimasterizzata di Activision in arrivo su Game Pass.

Anche se i giochi Crash hanno una finestra di rilascio in agosto, il leaker non ha date confermate per i prossimi giochi a causa del servizio in abbonamento.

La trilogia sfolgorante di Spyro

È un buon momento per essere un eroe dei cartoni animati platform 3D perché il secondo gioco menzionato è Spyro Reignited Trilogy, una rimasterizzazione del classico Purple Dragon e dei suoi giochi della fine degli anni '90.

Come con i giochi Crash Bandicoot, Spyro ebbe un enorme successo al momento del rilascio, e anche la versione rimasterizzata fu un successo, vendendo oltre 10 milioni di copie.

Gioco Pro Skater 1+2 di Tony Hawk

Nel contesto della “rimasterizzazione di giochi che sicuramente faranno ricordare ai millennial la loro infanzia”, ​​il terzo gioco che sarà aggiunto al catalogo di Game Pass è Tony Hawk's Pro Skater 1+2. Divertiti a calciare, saltare, pattinare e fare snowboard con giochi di pattinaggio alimentati dalla nostalgia.

Anche se il gioco non presenta la stessa colonna sonora del gioco originale (una colonna sonora che ha plasmato i gusti musicali di milioni di adolescenti), contiene una nuova colonna sonora che ha i suoi meriti. Include molti brani musicali del gioco originale, oltre a molte nuove aggiunte che si adattano all'atmosfera.

Anche se non sappiamo quando Spyro Reignited o Tony Hawk's Pro Skater arriveranno su Game Pass, i leak hanno fissato una data di uscita di agosto per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, quindi l'attesa non sarà noiosa.

Inoltre, Game Pass riceve frequentemente nuove aggiunte e questo mese ha già visto otto giochi, incluso il preferito dei puzzle indie The Case of the Golden Idol.

Fonte immagine in primo piano: Activision