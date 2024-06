Scopri tutto sul team modello, sulla formazione e sulle informazioni sulla selezione

Profilo squadra: Campione in carica senza certezze

Dopo aver saltato l'ultima finale dei Mondiali in Qatar, gli italiani, campioni in carica, hanno tremato fino all'ultima giornata delle qualificazioni agli Europei, e non erano del tutto rassicurati dal loro livello di gioco, spesso estenuante.

Luciano Spalletti è ancora alla ricerca della formula migliore, come nei suoi esperimenti tattici, tra 3-4-2-1 e 4-3-3. La sua squadra non sempre difendeva bene o costruiva con sufficiente varietà e ritmo.

Ma sa rivelarsi nelle fasi finali, come nel 2021, e può contare sul talento dei suoi allenatori, Gianluigi Donnarumma in porta, Nicolò Barella, diventato il valore sicuro del centrocampo, o il sempre prezioso Jorginho. . Ancora una volta, al nono posto, l'Italia manca di certezze, ma il buon finale di stagione di Gianluca Scamacca è una grande promessa.

Gianluca Scamaca solleva l'Europa League dopo la vittoria finale per 3-0 dell'Atalanta sul Bayer Leverkusen il 22 maggio. (Ty Groothuis/Stampa sportiva)

Allenatore: Luciano Spalletti, 30 anni di alto livello

Luciano Spalletti è stato nominato allenatore lo scorso agosto in seguito alle scioccanti dimissioni di Roberto Mancini, e ha rapidamente assunto la guida di una squadra che era più o meno decisa a vincere il titolo di campione d'Europa 2021.

Dopo aver vinto il nuovo campionato italiano con il Napoli la stagione precedente, il 65enne toscano ha esperienza nella sua squadra, avendo allenato la squadra per quasi 30 anni ai massimi livelli. Ha dovuto aspettare molto prima di vincere il suo primo scudetto con il Napoli, ma sa come far giocare le sue squadre e il suo impatto in Nazionale determinerà tante cose.

Luciano Spalletti nel novembre 2023. (L.Horky/Presse Sport)

Giocatore: Gianluigi Donnarumma

Dopo un Euro 2021 eccezionale, dove la sua efficienza ai calci di rigore ha portato l'Italia in cima al continente, Gigio sarà ancora una volta una componente chiave della sua selezione. Tre anni dopo la sua estate perfetta, e anche tre anni dopo la sua partenza dal Milan per il Paris Saint-Germain, i tifosi aspettano di giudicare l'entità dei suoi progressi, mentre alcune partite di Champions League non lo rassicurano del tutto.

Ma ha già dimostrato di poter raggiungere livelli molto alti in un torneo importante, con grandi parate sulla sua linea, la sua zona preferita.

Numero: 61

A soli 25 anni, Gianluigi Donnarumma è il giocatore italiano con più presenze in classifica, con 61 presenze, e sarà quindi il capitano della Nazionale.