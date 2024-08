Scoperta di una nuova specie di antico coccodrillo

In Germania, la scoperta di una nuova specie di coccodrillo, risalente al Cretaceo inferiore, circa 140-132 milioni di anni fa, offre uno sguardo affascinante sulla vita marina preistorica. specifico Inalewitz SchröderQuesto rettile marino era un membro della famiglia Metriorhynchidae, nota per i suoi avanzati adattamenti acquatici. Questo esemplare eccezionalmente ben conservato ci permette di comprendere meglio l'evoluzione e lo stile di vita dei coccodrilli marini del Cretaceo.

Coccodrillo dalle caratteristiche uniche

Teschio 3D perfettamente conservatoInalewitz Schröder Fu scoperto più di cento anni fa dall'architetto tedesco D. Hapke in una cava a Sachsenhagen vicino ad Hannover. Utilizzando moderne tecniche di scansione, i ricercatori sono stati in grado di studiare in dettaglio l'anatomia interna di questo coccodrillo. Ciò include la ricostruzione delle cavità interne e persino delle strutture uditive interne, che ha fornito preziose informazioni sulla sua anatomia e comportamento.

Inalewitz Schröder Si distingue per le sue proprietà fisiche che si adattano a Stile di vita marino. I Metriorhynchidae, di cui fa parte, avevano adattamenti specifici come pinne, pinna caudale e pelle liscia senza scaglie, distinguendoli dai moderni coccodrilli, che hanno pelle squamosa e armatura ossea.

Una scoperta sorprendente fu la dimensione dei suoi occhi, che erano molto più grandi di quelli di altri metriorhynchidi. Ciò potrebbe indicare a Visione eccezionalePotrebbe essere stato utilizzato per rilevare le prede nelle torbide acque calcaree. Inoltre, le sue orecchie interne ossute, più compatte, indicano la presenza di… Migliora l'equilibrio e la coordinazione nel nuoto veloceIl che conferma il suo adattamento allo stile di vita dei predatori marini.

Quali sono gli effetti?

scopertaInalewitz Schröder Fornisce nuove prospettive sull'evoluzione dei Metriorhynchidae durante il Cretaceo. Sebbene questi rettili marini siano conosciuti principalmente dal periodo Giurassico, la loro continua presenza in questo periodo ne attesta già l'esistenza. Successo evolutivo e loro capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali.

Anche il passaggio a forme corporee adattate alla vita marina, come la perdita dell'armatura ossea e l'evoluzione delle pinne, dimostra la loro specializzazione nel dinamico ecosistema marino. Questi adattamenti hanno consentito ai Metriorhynchidae di diversificarsi e prosperare in diversi habitat marini per cacciare un'ampia gamma di prede, dai calamari ai pesci in rapido movimento.

Da notare che i coccodrilli del gruppo Metriorhynchidae, come l'esemplare scoperto di recente, Non sono direttamente correlati ai moderni coccodrilli d'acqua salata Piace Crocodylus poroso. Sebbene questi antichi rettili marini condividano alcune caratteristiche con i moderni coccodrilli di acqua salata, compresi gli adattamenti a uno stile di vita acquatico, in realtà appartengono a lignaggi evolutivi distinti.

In sintesi, Inalewitz Schröder Questa specie non solo rappresenta una nuova specie di coccodrillo, ma rappresenta anche un pezzo importante del puzzle dell’evoluzione dei rettili marini. Questa scoperta evidenzia l’ingegnosità della natura nell’adattarsi alle sfide ambientali e alla continua evoluzione delle forme di vita sul nostro pianeta.

Questa scoperta è stata riportata in un articolo su Giornale di paleontologia sistematica.