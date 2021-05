SAMSUNG GALAXY A72: Mariah ti mostrerà come un selfie cambia davvero tutto!

Il giorno grigio sta arrivando per tutti, ma il buon umore e alcuni trucchi del nuovo telefono aiuteranno tutti a trasformarlo in un altro ricordo da ricordare!

Fonte: Smartlife

La difficile primavera dell’anno 21. E in essa, una bella ragazza si affretta a lavorare.

Maria ha colorato di grigio una giornata di pioggia con un sorriso e il suo telefono viola.

Anche se la giornata è stata frenetica e piena di azione, è stata bellissima Donna di Belgrado Ha trovato poco tempo per giocare e tifare i suoi amici online.

Marie Ci ha dato solo un’indicazione del potenziale del membro più forte La nuova serie Galaxy A.



Samsung Galaxy A72: riparerà ogni giorno uggioso! video Fonte: portale MONDO

La scelta del colore del telefono per una giornata grigia e piovosa è anche una caratteristica di questa ragazza allegra. Ci immergeremo per un secondo nella psicologia del colore, solo per tenere in considerazione quando si sceglie un telefono cosa rappresenta.

Il Samsung Galaxy A72 è arrivato in quattro colori ed è quello che dicono:

Viola: il colore dell’immaginazione, della spiritualità e degli ideali. Il colore reale ci permette di connetterci con pensieri più profondi.

Nero: il colore del potere, dell’eleganza e della formalità. Denota forza e autorità; È considerato un colore molto formale, elegante e prestigioso.

Blu: il colore della fiducia, della serenità e della pace. Significa lealtà e integrità.

Bianco: il colore della luce, della bontà, della purezza. È considerato il colore della perfezione. Potrebbe essere un inizio di successo.

Il Samsung Galaxy A Series è un’ottima scelta per le persone che amano esplorare, creare, comunicare, guardare al futuro ed esaminare i dettagli con l ‘”occhio acuto” della fotocamera. Immergiti in un’esperienza visiva nitida e in uno scorrimento fluido dello schermo, ma anche nell’aria grazie alla potente batteria e alla custodia impermeabile.

Le innovazioni della fotocamera garantiscono il godimento di un’ampia varietà di foto e video. Cattura facilmente foto vivide e nitide e registra video grazie alla versatile Quad Camera da 64 MP ad alta risoluzione. Trasforma istantaneamente i tuoi momenti preferiti da video 4K a foto da 8 MP con l’opzione 4K Video Snap.

A tutti coloro che sono titubanti Scene Optimizer utilizza l’intelligenza artificiale Scatta con impostazioni ottimizzate per 30 categorie di foto e sfondi come cibo, paesaggi e animali domestici.

Sia che tu stia registrando gli ultimi passi di danza o imparando un nuovo trucco su uno skateboard, Stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) Assicura che foto e video siano nitidi e stabili. E non c’è motivo di perdere un momento importante in condizioni di scarsa illuminazione: la modalità notturna utilizza l’elaborazione multi-frame, per ottenere un’immagine luminosa e nitida anche al buio.

Cattura contenuti interessanti: aggiungi uno stile e un tocco unici ai tuoi contenuti con Emoji AR io Il mio filtro. Inoltre, ora puoi applicare gli obiettivi AR di Snapchat con Modalità divertente Durante la registrazione di contenuti dall’app home della fotocamera.

Vedi la descrizione SAMSUNG GALAXY A72: Mariah ti mostrerà come un selfie cambia davvero tutto! Rimuovi descrizione Fonte: SmartLife / Uroš ArsićNumero di foto: 6

1/6 Fonte: SmartLife / Uroš ArsićNumero di foto: 6

2/6 Fonte: SmartLife / Uroš ArsićNumero di foto: 6

3/6 anno Domini Fonte: SmartLife / Uroš ArsićNumero di foto: 6

4/6 Fonte: SmartLife / Uroš ArsićNumero di foto: 6

5/6 Fonte: SmartLife / SamsungNumero di foto: 6

6/6 anno Domini

Uno dei vantaggi dell’utilizzo dell’app Fotocamera per i filtri Snapchat è che non è necessario passare costantemente da un’app all’altra per acquisire contenuti interessanti. Samsung ha annunciato una nuova partnership in base alla quale i filtri Snapchat sono già disponibili immediatamente nell’app Fotocamera e non devono essere installati in aggiunta!

Un nuovo membro della serie, il Galaxy A72 sfrutta al massimo i suoi telefoni luccicanti e Un’ottima scelta per i fan delle piattaforme Snapchat e Instagram. L’azienda sudcoreana ha collaborato direttamente con Snapchat per creare vari effetti e filtri per il Galaxy A72 attraverso una modalità divertente nell’app video. La situazione divertimento Contiene un totale di 16 effetti della fotocamera, sette dei quali sono obiettivi primari, mentre nove popolari obiettivi Snapchat vengono aggiornati regolarmente.

Un altro vantaggio è che l’app ti fornisce immagini ad alta risoluzione e la modalità divertente ti consente anche di catturare video con effetti Snapchat e Instagram dalla parte anteriore o una combinazione delle fotocamere posteriori.

La superiorità del Galaxy A72 “sta” in lui La sua fotocamera principale è da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, insieme a una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Le fotocamere lucide completano le capacità di zoom ottico fino a 3x e fino al cosiddetto 30x. “Zoom spaziale” che combina la stiratura ottica, digitale e dell’immagine con il software, qualcosa che non abbiamo ancora visto in nessuna delle serie Galaxy A.

Vedi la descrizione SAMSUNG GALAXY A72: Mariah ti mostrerà come un selfie cambia davvero tutto! Rimuovi descrizione Fonte: SmartLife / SamsungNumero di foto: 4

1/4 Fonte: SmartLife / SamsungNumero di foto: 4

2/4 Fonte: SmartLife / SamsungNumero di foto: 4

3/4 anno Domini Fonte: SmartLife / SamsungNumero di foto: 4

4/4

Ce l’ha il telefono Schermo Super AMOLED da 6,7 ​​pollici A una velocità di aggiornamento 90 HzRisoluzione FHD +. I dispositivi funzionano anche con il chipset Snapdragon 720G e il telefono è disponibile in due configurazioni di memoria: 6 GB di RAM + 128 GB di memoria e 8 GB di RAM + 256 GB di memoria con supporto microSD in entrambi i casi.

Per deliziare i giocatori, è stata integrata una funzione avanzata Promozione del gioco, Il che migliora le prestazioni dei dispositivi che si concentrano esclusivamente sui giochi, quindi Game Boost chiuderà le applicazioni non necessarie per massimizzare il tempo di gioco e all’utente verranno visualizzate solo le notifiche e le chiamate di emergenza.

E come puoi vedere nel nostro video – per Happy Day ci vuole un po ‘: un sorriso, un telefono e un buon umore che condividerai con i tuoi amici sulle reti.

E quando si incontra direttamente, un selfie cambia tutto, e Galaxy A72 ti supporterà E in tutte le altre situazioni ogni volta che ne hai bisogno!

/ Testo promozionale /