Salonicco: Centro Ricreativo Storico Cannes – “Ilias …

Una soluzione finale a un problema ambientale cronico nella regione di Meteora di Salonicco è presentata oggi dal comune di Pavlos Milas, che È iniziata la demolizione dell’ex Kan Entertainment Center.

La mattina presto gli equipaggi erano a casa sua Un centro di intrattenimento storico abbandonatoSi trova all’incrocio tra Acropolis e Andrea Papandreou Street. I bulldozer hanno iniziato a demolire l’edificio, fonte di inquinamento della zona.

I lavori di demolizione, iniziati alla presenza dei vice sindaci dell’Ambiente, Green Sakis Lazaridis, dell’igiene e del riciclaggio, Dimitris Athanatou, proseguiranno fino a mercoledì prossimo. Voria.gr.

“Abbiamo iniziato i lavori di demolizione questa mattina con il permesso del proprietario che non è stato in grado di farlo. Qualche anno fa con l’aiuto del pubblico ministero, abbiamo prelevato dall’edificio amianto pericoloso, in quanto il proprietario non ha risposto. Diamo una soluzione in un anno “Un problema ambientale ha afflitto la zona di Meteora, ha detto Voria .gr Vice sindaco Sakis Lazarides:” L’edificio è pericoloso e fatiscente. Poiché il proprietario stesso non è stato in grado di farlo, ci ha concesso il permesso e stiamo continuando a demolirlo “.

Nel distretto era presente anche il sindaco di Pavlos Mela, Demetris Demortzides, che ha indicato gli interventi dell’autorità comunale per dare una soluzione a questo importante problema che da anni affligge gli abitanti della regione.

L’azienda è assistita da macchine edili dal Vice Sindaco per i Lavori Tecnici, mentre la Polizia Municipale del Comune di Pavlos Mela contribuisce anche all’attuazione della normativa sulla circolazione.

È interessante notare che quattro anni fa, nel 2017, l’autorità municipale ha smantellato e rimosso materiali pericolosi di amianto dall’ex centro di intrattenimento abbandonato. Un totale di 750 mq. Amianto dal tetto e all’interno dell’edificio.

