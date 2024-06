Rivelando una truffatrice che sceglie diversi alias

Come la brillante serie in nove parti Runaway Joe all'inizio di quest'anno, il documentario di RTÉ sull'ultima serie di podcast di One, The Real Carrie Jade presenta una protagonista conosciuta con nomi diversi a persone diverse.

Inoltre, essendo effettuata dall'emittente nazionale, la richiesta di informazioni dei produttori non arriva solo alla fine di ogni spettacolo ma anche via radio. Joe Duffy continua Linea di vita Era tra gli ospiti che hanno svolto il ruolo di investigatori per i ricercatori la scorsa settimana Vero curry di giadaHa sentito dai chiamanti parlare delle sue “avventure continue”.

Coinvolge l'ascoltatore fin dall'inizio. Scritto e prodotto da Ronan Kelly e narrato da Justin Stafford Documenti su uno Il team ha ricevuto un'e-mail da Carrie Jade nell'aprile 2021. Voleva raccontare la sua storia sulla diagnosi di una malattia terminale, la malattia di Huntington, all'età di 32 anni, e le sue affermazioni sul sistema sanitario irlandese che presumibilmente l'aveva delusa. Vero curry di giada La storia che il team pensava di raccontare riguardava Carrie Jade sottoposta a un intervento chirurgico al cervello sperimentale negli Stati Uniti. Solo che Stafford ci dice fin dall'inizio che non possiamo credere a nulla di ciò che ci dice Carrie Jade. Quasi tutto è una bugia. Dice di essere nata in una casa per madri e bambini a Bessborough nel 1988, il che è una bugia. È stata adottata da una donna ricca nel Regno Unito, il che è sbagliato. Il suo fidanzato Fionn attualmente vive in Inghilterra – no. È una storia meravigliosa ed efficace. Carrie Jade è una bugiarda e truffatrice cronica che sceglie diversi alias, da qui il titolo dell'episodio: “Sono Samantha Cox!” “Sono Lucy Fitzwilliams!” Sono Rebecca Fitzgerald! Tuttavia, il suo distintivo e maestoso accento inglese è costante, da Wicklow a Cork fino all'Irlanda occidentale. Ma le sue vittime sono molto reali. Disapproverà una famiglia che pensa che mentre lavora come tata, li sta anche aiutando a trovare una nuova casa e una macchina, e un'altra famiglia che pensa che stia prenotando il viaggio dei loro sogni in Lapponia. È troppo bello per essere vero. READ "Se dimentichiamo le persone, a cosa serve tutta la tecnologia?" | Scienza C'è anche una rivelazione scioccante sul primo figlio di Carrie Jade nel 2008 – il che è totalmente vero, c'è un avviso sul contenuto che precede gli episodi. Il curry di giada non esiste RTÉ non è il primo a individuare la serie di bugie del truffatore. Lo scorso novembre, la comica e presentatrice britannica Sue Perkins ha presentato la serie in sei parti Il curry di giada non esiste – A marzo e maggio sono stati rilasciati due episodi aggiuntivi in ​​cui sono stati inviati nuovi suggerimenti. Una di queste e-mail diceva: “Mi sono appena imbattuto nel tuo podcast perché questa donna è stata nella nostra comunità… ieri è stata smascherata come una falsa”.

