Ristoranti, intrattenimento, palestre e raduni: cosa vale nell’Unione europea

Consenso significativo osservato Nella maggior parte dei paesi europei per quanto riguarda le misure adottate nel tentativo di limitare la diffusione di COVID-19.

Secondo gli ultimi dati del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (ECDC) Per i 31 paesi del continente europeo per quanto riguarda le attuali misure di gestione dell’epidemia, ilLe misure adottate dai governi si concentrano sulla limitazione degli incontri sociali e, quindi, delle comunicazioni effettuate dai cittadini.

Come mostrato nella tabella seguente, in questa fase si applicano divieti severi a riunioni di gruppo, eventi e riunioni sociali. 11 dei 31 paesi in cui non si applica un divieto totale di incontri sociali hanno restrizioni sul numero massimo di partecipanti.

Per quanto riguarda i settori, La maggior parte dei paesi ha sospeso le strutture di ristorazione, intrattenimento e fitness, che sono maggiormente a rischio di trasmettere il virus., A causa della coesistenza e della mescolanza di gruppi di individui, fenomeni di trasmissione eccessiva e difficoltà di aderire adeguatamente alle misure di protezione personale.

A causa della preoccupazione espressa dalla comunità scientifica di tutta Europa per il possibile degrado di Epidemia durante le vacanze di Natale, il CDC ha indicato in un recente rapporto che attività come incontri sociali pubblici e privati, e durante le vacanze, rappresentano un rischio di trasmissione del virus e raccomanda di limitarne le dimensioni e la durata. Sostiene la revoca graduale e mirata delle misure, al fine di evitare un forte aumento del numero dei casi e dei ricoveri, soprattutto decessi, che comporteranno una forte pressione sui sistemi sanitari.

Programma con le attuali misure restrittive nei paesi dell’Unione Europea