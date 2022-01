Vita su Marte? La curiosità ha trovato un materiale organico promettente | Affare

In un nuovo studio, gli scienziati riferiscono che parte della polvere di roccia che Curiosity ha raccolto nel corso degli anni contiene materia organica ricca di carbonio, l’ultima delle quali è legata alla vita sulla Terra.

Ma Marte è molto diverso dal nostro mondo e molti processi marziani rimangono un mistero. Pertanto, è troppo presto per dire chi ha prodotto le sostanze chimiche di interesse, secondo Space.

“Abbiamo trovato cose interessanti su Marte, ma abbiamo davvero bisogno di più prove per dire che abbiamo identificato la vita”, ha detto Paul Mahaffey in una dichiarazione del 2021. A dicembre, è stato il ricercatore capo presso il Laboratorio di Chimica che ha analizzato campioni di Curiosity su Marte (SAM).

Analisi del campione per quasi un decennio

2012 Ad agosto, Curiosity è atterrato nei 154 chilometri di Gale Crater su Marte in una missione per determinare se la vita microbica potesse esistere nell’area. Il team Rover scoprì rapidamente che miliardi di anni fa, il fondo del cratere Geilo era un ambiente potenzialmente adatto alla vita, dove c’erano sistemi di laghi e ruscelli.

nel nuovo Ricerca Nel 2012, il team ha esaminato venti campioni di polvere di roccia che Curiosity aveva raccolto in varie località dal 2012 utilizzando un trapano a percussione. Agosto. Fino al 2021 luglio.

I ricercatori hanno scoperto che quasi la metà di questi campioni era arricchita con l’isotopo carbonio-12 rispetto alle precedenti misurazioni di meteoriti marziani e dell’atmosfera marziana.

Questi campioni ricchi di carbonio 12 sono stati prelevati da cinque diverse posizioni nel cratere Jilo, le cui superfici sono state molto ben conservate.

Sulla Terra, il carbonio-12 è comunemente usato dagli organismi viventi per i processi metabolici e l’arricchimento di questo isotopo in campioni di rocce antiche è solitamente interpretato come un indicatore di biochimica.

Tuttavia, i membri del team di ricerca hanno affermato che i cicli del carbonio su Marte non sono stati studiati abbastanza bene per formulare ipotesi simili sui risultati del Pianeta Rosso.

Alcune possibili spiegazioni

I ricercatori hanno offerto tre possibili spiegazioni per l’intrigante impronta di carbonio. Il primo riguarda i microbi produttori di metano su Marte che sono stati trasformati in molecole organiche più complesse interagendo con la radiazione ultravioletta nell’aria del Pianeta Rosso.

Questi grandi composti organici sono precipitati a terra e hanno sbattuto contro le rocce che Curiosity ha preso come campione, scrive Spacey.

Tuttavia, interazioni simili con la luce UV e l’anidride carbonica non biologica, forse il gas più abbondante nell’atmosfera marziana, possono portare a questo risultato. È anche possibile che il Sistema Solare sia andato alla deriva attraverso una gigantesca nuvola molecolare ricca di carbonio 12, hanno affermato i ricercatori.

Foto della NASA/Panorama a colori del cratere Geilo.

Il team si aspetta che Curiosity attraversi un’altra ondata di metano e ne determini il contenuto di carbonio-12, portando a ulteriori indagini sull’origine di questo materiale organico. Tuttavia, ciò richiede molto successo, poiché gli scienziati non possono prevedere quando e dove si verificheranno tali eruzioni.

Altri dati utili possono essere forniti da un altro robot marziano, il Perseverance Robot della NASA, che ha avuto luogo nel 2021. A febbraio è atterrato in un altro cratere sul Pianeta Rosso. Perseverance cerca segni di vita antica su Marte e raccoglie dozzine di campioni che verranno restituiti sulla Terra per l’analisi.