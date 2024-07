Uno studio recente ha svelato le misteriose origini dell’argento utilizzato per coniare monete nell’Europa dell’alto medioevo. Per fare ciò, i ricercatori hanno analizzato la composizione chimica di 49 monete coniate tra il 660 e l'820 d.C. aC, da quella che oggi è conosciuta come Inghilterra, Paesi Bassi, Belgio e Francia settentrionale.

Due aree distinte

Tra il 660 e l'820 d.C., l'Europa medievale vide un aumento significativo nell'uso delle monete d'argento, soprattutto nel nord-ovest. Tuttavia, la fonte esatta di questa sostanza è rimasta sconosciuta per molto tempo. Precedenti speculazioni avevano suggerito diverse teorie. Alcuni pensavano che provenisse da Milly, nella Francia occidentale, o da una miniera sconosciuta. Un'altra ipotesi era che fossero stati utilizzati i fondi della chiesa sciolti. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova concreta a sostegno di queste spiegazioni.

Per far luce su questo mistero, i ricercatori hanno recentemente utilizzato una nuova tecnica chiamata… Analisi di Ablazione laser. Questo metodo consente di incidere una piccola area del pezzo, rivelandone così la composizione chimica e l'origine. I risultati hanno rivelato che i materiali utilizzati per realizzare i pezzi provenivano da due fonti diverse, a seconda della loro età.

I pezzi più antichi risalgono al 660-750 d.CArgento usato estratto da Regione del Mediterraneo orientale, entro i confini di quello che allora era conosciuto come l'Impero bizantino. Probabilmente si trattava di argento fuso da preziosi oggetti d'argento bizantini. Questa scoperta, che ha sorpreso i ricercatori, conferma gli stretti legami tra Bisanzio e l'Inghilterra anglosassone in questo momento.

Al contrario, monete successive, risalenti al Dal 750 all'820 d.CSembra essere utilizzato principalmente I soldi appena estratti di Millie, in Francia. Questo passaggio al mille argento fu particolarmente marcato dopo la riforma monetaria guidata da Carlo Magno nel 793 d.C. aC, sottolineando l'influenza di fattori politici e amministrativi sulla diffusione di questa moneta.

Alcune lezioni

La scoperta delle origini dell'argento utilizzato per coniare monete nell'Europa dell'alto medioevo getta luce su diversi aspetti importanti della storia economica e politica di quest'epoca.

In primo luogo, l’uso dell’argento proveniente dalla regione del Mediterraneo orientale, in quello che allora era l’impero bizantino, mostra gli stretti legami commerciali tra le diverse regioni d’Europa nell’alto medioevo.

Lo spostamento di Milly verso l'argento in Francia riflette anche la crescente dipendenza dei regni inglesi dai loro vicini franchi. Questa transizione all'uso dell'argento estratto da Milli indica complesse dinamiche politiche ed economiche tra i diversi regni e regioni dell'Europa occidentale.

Infine, questa scoperta apre la strada a future ricerche sul movimento dell'argento tra Oriente e Occidente in questo momento. Comprendere i flussi commerciali e monetari tra le diverse regioni dell’Europa medievale sarà essenziale per comprendere lo sviluppo economico e politico della regione nel tempo.

Conclusione

Questo studio pionieristico sulle origini dell’argento utilizzato nella coniazione delle monete nell’Europa del primo medioevo mette in luce aspetti cruciali della storia economica e politica dell’epoca. L'analisi chimica delle monete ha rivelato due distinte fonti di argento: la regione del Mediterraneo orientale e un miglio in Francia, ciascuna corrispondente a periodi specifici e illustrando diverse dinamiche commerciali e politiche. La scoperta dell'uso iniziale dell'argento bizantino evidenzia il commercio attivo tra l'Inghilterra anglosassone e l'Impero bizantino. Il passaggio ai mulini d'argento, invece, avvenne dopo la riforma di Carlo Magno nel 793 d.C. aC evidenzia la crescente influenza dei Franchi sui regni inglesi.

Queste scoperte aprono nuovi orizzonti per la ricerca futura sui movimenti monetari e commerciali tra Oriente e Occidente nel Medioevo. Sottolinea l'importanza delle relazioni economiche e politiche interregionali nello sviluppo dell'Europa medievale. Le implicazioni di questo studio, pubblicato sul Journal of Antiquity, arricchiscono la nostra comprensione delle complesse connessioni e trasformazioni economiche dell’epoca, fornendo una solida base per future esplorazioni storiche.

I dettagli dello studio sono pubblicati sulla rivista Antichità.