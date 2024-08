Recensione del gioco Valorant (PS5) | Spingi quadrato

A fine giugno abbiamo condiviso alcune impressioni su Valorant su PS5 dopo il suo lancio in closed beta. In questi pensieri, abbiamo detto che il gioco “sembra diverso da qualsiasi altra cosa su console” e che “sono necessarie alcune modifiche aggiuntive per replicare veramente l'esperienza PC su console”, ma non vedevamo l'ora di vedere come Valorant sarebbe cresciuto e migliorato. durante la beta.

Si scopre che la beta è stata molto breve, poiché il 2 agosto Valorant è stato lanciato completamente su PS5 dopo la beta ed è ora disponibile gratuitamente per tutti. A parte il rilascio di un nuovo episodio, l'aggiunta di una valutazione e alcune piccole modifiche e correzioni di bug, molto di ciò che abbiamo detto in quelle impressioni iniziali è ancora vero.

Valorant su PS5 è diverso da qualsiasi altro gioco sul sistema. Il gameplay intenso, i requisiti di mira precisi e l'interazione tra le abilità e le combinazioni degli agenti lo rendono un'esperienza fortemente competitiva e una sfida da affrontare. Tuttavia, il gioco ti ricompensa così bene per l'apprendimento e la pratica che competere in partite online diventa incredibilmente avvincente, sia non classificato che classificato. Vedere quanta strada hai fatto è molto soddisfacente, se hai voglia di dedicare tempo alle partite e al poligono di tiro.

Nuove aggiunte intelligenti come la modalità Focus ti consentono di replicare la precisione di mira che trovi su PC, e un'ampia gamma di impostazioni ti consente anche di personalizzare il gioco a tuo piacimento.

Durante il tempo trascorso giocando alla modalità Tour o alla modalità deathmatch basata sul respawn, abbiamo avuto un'esperienza straordinariamente fluida, senza problemi tecnici e abbinamenti senza problemi. Inoltre, alcuni dei problemi che abbiamo menzionato nelle nostre impressioni, come i team instabili, si sono ampiamente attenuati man mano che i proprietari di console si abituano al flusso e al gameplay di Valorant.

Anche l'introduzione delle classifiche sugli elettrodomestici è stata un'ottima aggiunta, con maggiore entusiasmo e competizione per coloro che la cercavano. Nel gioco mancano ancora alcune delle modalità che puoi trovare su PC, come Spike Rush. Inoltre, le microtransazioni per skin e oggetti di personalizzazione sono ridicole e costano fino a £ 80/$ 100 per alcuni pacchetti. Ma sebbene esistano, non sono necessari e possono essere facilmente trascurati.

Nonostante la mancanza di alcune funzionalità della versione PC e i prezzi elevati per gli articoli di personalizzazione, Riot ha creato uno straordinario sparatutto in Valorant e ha fatto un ottimo lavoro portandolo su PS5. È uno sparatutto multiplayer unico che non sarà per tutti, ma chi cerca un'esperienza competitiva intensa non troverà niente di meglio sulla console Sony.