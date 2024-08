Raila affronterà tre candidati alla presidenza della Commissione dell'Unione Africana

Altri due candidati si sono uniti alla corsa per la carica di presidente della Commissione dell'Unione africana e le candidature per la posizione si chiuderanno martedì.

I due ultimi candidati del Madagascar e delle Mauritius affronteranno l'ex primo ministro keniano Raila Odinga e il ministro degli Esteri di Gibuti Mahmoud Ali Youssouf.

L’Unione Africana ha fissato martedì 6/2024 la scadenza per la presentazione delle candidature regionali per i candidati in competizione per le otto posizioni di leadership nella Commissione dell’Unione Africana.

I quattro candidati aspirano a succedere al presidente uscente Musa Faki Mahamat, che ha ricoperto due mandati.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, la commissione ha precisato che solo i nomi dei candidati presentati dalla regione saranno presi in considerazione nel processo di preselezione effettuato dal Comitato delle eminenti personalità africane.

Allo stesso modo, la Commissione ha osservato che solo gli Stati membri non soggetti alle sanzioni dell’UA possono presentare candidati.

Ai candidati interessati è stato consigliato di inviare i propri CV ai rispettivi Stati membri, insieme a dichiarazioni di visione che delineano come intendono portare avanti l’agenda di trasformazione dell’UA e affrontare le sfide attuali ed emergenti che il continente deve affrontare.

Le elezioni per la Commissione dell'Unione Africana si terranno nel febbraio 2025 durante il vertice dell'Unione Africana.