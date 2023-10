Questo occhio umano è diventato completamente trasparente, il che rappresenta una piccola rivoluzione scientifica

Mary Darsch / Ospedale Nazionale 15-20 Mary Darsch / Ospedale Nazionale 15-20 Le immagini dell’occhio “trasparenti” vengono convertite in un’immagine digitale e quindi modellate in 3D su un computer.

Scienza – Questo è il primo del suo genere al mondo. I ricercatori francesi del Vision Institute e del Centro nazionale di oftalmologia di Parigi sono riusciti a rendere l’occhio umano completamente trasparente. Un risultato scientifico che ha richiesto almeno sette anni di ricerca in collaborazione con un team svizzero.

Il globo in questione è ora conservato in una piccola bottiglia, non più grande della mano, nella quale è stato presentato Francia blu A cura del team scientifico. L’iride, i suoi nervi e i suoi vasi sono diventati completamente trasparenti. È stato originariamente prelevato da una donna deceduta di 47 anni che ha donato il suo corpo alla scienza.

“Finora l’occhio umano è stato considerato l’organo più resistente alla trasparenza a causa della sua complessità, pigmentazione e fragilità della retina”. Si fa riferimento al comunicato stampa diffuso dal Vision Institute.

I ricercatori sono riusciti a rendere l’occhio trasparente utilizzando diverse sostanze chimiche, come ha spiegato a France Bleu Marie Darsch, l’ingegnere ricercatrice dietro questo successo. Questo metodo si è dimostrato efficace su altri tre occhi.

Mary Darsch / Ospedale Nazionale 15-20 Mary Darsch / Ospedale Nazionale 15-20 Le immagini dell’occhio “trasparenti” vengono convertite in un’immagine digitale e quindi modellate in 3D su un computer.

Al di là dello straordinario aspetto visivo dell’esperimento, questo progresso dovrebbe essere molto utile per studiare meglio le malattie degli occhi. “Questa innovazione apre nuovi orizzonti nella comprensione di molte malattie degli occhi come la degenerazione maculare legata all’età (AMD), la miopia e il glaucoma, le cui cause non sono ancora ben comprese”.sottolineano i ricercatori il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista natura.

Se finora il loro lavoro si è concentrato solo sui donatori sani, in futuro dovrebbe essere applicato a molte malattie. “Che sarà girato presto.” Quest’opera sarà a disposizione degli specialisti che lo desiderano, sotto forma di banca di immagini di occhi sani e malati.

