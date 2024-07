Questi tunnel giganti non sono di origine umana o geologica

Circa 20 anni fa, i geologi trovarono una serie di enormi tunnel in Sud America. Dopo le indagini, è diventato chiaro che queste formazioni non sono state scavate dall'uomo e nemmeno da processi geologici. Ma come apparivano allora questi tunnel?

Heinrich Frank è un famoso geologo brasiliano e professore specializzato in geologia carsica. È un tipo di paesaggio geologico caratterizzato dalla dissoluzione di rocce solubili, principalmente rocce carbonatiche come calcare e dolomite. I processi carsici si verificano quando l'acqua piovana leggermente acida reagisce chimicamente con le rocce solubili, dissolvendo gradualmente i minerali e creando formazioni e topografia distintive.

Pertanto, durante la sua carriera, il geologo ha studiato vari aspetti di questa geologia, comprese le formazioni di grotte e tunnel. Alcuni anni fa, mentre esplorava il Sud America, un ricercatore scoprì uno di questi buchi incastonati nel fianco di una collina in un cantiere mentre guidava in autostrada. Poi è tornato sulla scena e si è infilato dentro.

Misurazione del tunnel La sua lunghezza è di 4,5 metri. Tuttavia, secondo la sua esperienza, non sono creati da forze geologiche. Inoltre, non c'erano rapporti di costruzione che indicassero che fosse stato scavato deliberatamente dagli esseri umani. Fu allora che scoprì diversi graffi giganti sul soffitto. Poi è diventato chiaro Animali preistorici Ha avuto un ruolo nella sua creazione.

Bradipi giganti

Si ritiene che questo tunnel, insieme a molti altri che lui e altri scoprirono in Brasile e Argentina, potrebbero essere stati effettivamente realizzati da bradipi giganti tra… 8 milioni di anni e 10.000 anni. Poi si parla di “paleoteriers”. Si dice che nella sola regione del Rio Grande do Sul, Frank e il suo team ne abbiano scoperti più di 1.500, il più lungo 609 d.C La grotta, alta circa 1,8 metri, è stata probabilmente scavata da diverse generazioni di bradipi.

Ricorda, questi animali erano molto più grandi dei bradipi moderni. Il suo peso raggiunge diverse tonnellate e la sua altezza supera i due metri. E anche questi animali ce l'avevano Lunghi artigli per scavare in terreni sciolti e rocce morbide.

Nonostante le loro dimensioni, ci sono prove che gli esseri umani a volte cacciassero i bradipi giganti. Nel 2018, l’analisi di dozzine di impronte fossili di bradipi e umani trovate nello Utah (USA) ha indicato che i nostri antenati avevano rintracciato uno di questi animali. Più divertente: sappiamo anche che i bambini preistorici a volte saltavano nelle pozzanghere che riempivano le loro impronte.

Pertanto, la scoperta di enormi tunnel in Sud America ha rivelato un aspetto affascinante della nostra storia naturale, portandoci in un’era in cui creature gigantesche, come i bradipi giganti, vagavano per la terra. La ricerca condotta da Heinrich Franke e dal suo team non solo ha identificato questi tunnel come “antiche tane” scavate da questi magnifici animali preistorici, ma ha anche arricchito la nostra comprensione delle interazioni tra le specie animali e i loro ambienti nel corso dei secoli. Queste scoperte ci ricordano quanto sia importante continuare a esplorare e studiare i resti del passato per comprendere meglio l’evoluzione del nostro pianeta e delle creature che lo abitavano. I tunnel giganti dei bradipi sono un'affascinante testimonianza dell'ingegno della natura e della capacità delle specie di adattarsi e modellare il proprio habitat. Ci invita anche a pensare al nostro impatto sull’ambiente e a come preserviamo le tracce della storia naturale per le generazioni future.