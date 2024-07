Joe Biden respinge le domande sull'età durante l'intervista mentre cerca di salvare il suo tentativo di rielezione

Il presidente Joe Biden, lottando per salvare il suo minacciato tentativo di rielezione, ha utilizzato un'intervista televisiva molto attesa per rifiutarsi ripetutamente di sottoporsi a una valutazione medica indipendente che avrebbe mostrato agli elettori che è pronto a servire un altro mandato mentre incolpava la sua disastrosa performance nel dibattito su… “Brutto episodio” Ha detto che “non c'erano indicazioni di alcuna condizione grave”.

“Guarda, ho un test cognitivo ogni giorno”, ha detto Biden a George Stephanopoulos della ABC, riferendosi ai compiti che deve affrontare quotidianamente in un lavoro rigoroso.

“Faccio questo test ogni giorno. Tutto quello che faccio. Sai, non sto solo conducendo una campagna, sto governando il mondo.”

Joe Biden ha utilizzato un'intervista televisiva molto attesa per cercare di salvare la sua vacillante candidatura per la rielezione. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

L'81enne Biden ha superato l'intervista di 22 minuti senza errori critici che avrebbero ulteriormente danneggiato la sua candidatura in pericolo, ma sembra improbabile che ciò possa dissipare le preoccupazioni sulla sua età, sulla sua forma fisica per altri quattro anni e sulla capacità di… Donald La sconfitta di Trump a novembre.

Ciò ha costretto Biden a confrontarsi con una fazione non banale del suo partito quattro mesi prima del giorno delle elezioni e poche settimane prima della Convenzione nazionale democratica. Questo lungo panorama potrebbe favorire gli sforzi di Biden di rimanere in corsa, limitando le opzioni del partito per sostituirlo. Ma potrebbe anche fungere da distrazione dagli sforzi fondamentali per inquadrare la corsa al 2024 come un referendum su Trump.

Durante l’intervista, Biden ha insistito sul fatto che non è più vulnerabile di quanto lo fosse all’inizio della sua presidenza. Ha detto che veniva “costantemente valutato” dai suoi medici personali e che “non esitavano a dirmi” se qualcosa non andava.

“Posso correre 100 metri in 10 passi piatti? No. Ma sono ancora in buona forma”, ha detto Biden.

Il presidente Joe Biden oggi ha minimizzato la sua scarsa prestazione nel dibattito della scorsa settimana, ha addotto ulteriori scuse per quella prestazione e ha aggiunto che è stata solo colpa sua. (CNN)

Riguardo al dibattito, Biden ha detto: “Non ho ascoltato il mio istinto in termini di preparazione”.

Biden ha notato che le proteste di Trump – a pochi metri di distanza – lo hanno infastidito: “Mi sono reso conto che anche quando stavo rispondendo a una domanda e hanno spento il microfono, lui stava ancora urlando e ho lasciato che mi distraesse. Non biasimo quello. Ma ho capito che non avevo il controllo. “

A volte Biden ha parlato a lungo durante l'intervista, che secondo la ABC è stata trasmessa integralmente e senza modifiche. A un certo punto, ha iniziato a spiegare la sua performance nel dibattito, poi si è rivolto a un sondaggio del New York Times, quindi alle bugie raccontate da Trump durante il dibattito. Biden ha anche fatto riferimento all’“onda rossa” delle elezioni di medio termine come avvenuta nel 2020, non nel 2022. READ Lewis Hamilton elogia la nazionale brasiliana dopo la tragedia

Alla domanda su come dare una svolta alla corsa, Biden ha affermato che una chiave sarebbero manifestazioni grandi e vivaci come quella tenuta venerdì in Wisconsin. Quando gli è stato ricordato che Trump attira abitualmente folle più numerose, il presidente si è scagliato contro il suo avversario.

“Trump è un bugiardo patologico”, ha detto Biden, accusando Trump di fallire nella risposta federale alla pandemia di Covid-19 e di non riuscire a creare posti di lavoro.

Biden ha detto che Donald Trump è un “bugiardo patologico”. (Papà)

Hai mai visto qualcosa che Trump ha fatto che ha avvantaggiato qualcun altro e no?

L'intervista, che ha coinciso con un fine settimana elettorale in Wisconsin e Pennsylvania, faceva parte degli instancabili sforzi di Biden per correggere la sua rotta dopo la sua vacillante performance nel dibattito.

Ma le frustrazioni interne al partito continuano a ribollire, con un influente senatore democratico che lavora su una campagna alle prime armi per incoraggiare il presidente a ritirarsi dalla corsa, e i democratici che parlano tranquillamente di dove andranno dopo se il presidente si ritirasse – o cosa potrebbe significare se resta in carica.

“La decisione del presidente Biden è se restare o meno in corsa”, ha detto Ro Khanna, membro del comitato consultivo nazionale della campagna Biden che funge da caucus per i suoi principali collaboratori. “Gli elettori hanno scelto il nostro candidato e hanno scelto lui”.

“Ora deve dimostrare a questi elettori che può svolgere il lavoro, e ciò richiederà molto più di questa semplice intervista”.

Un democratico che ha assistito al dibattito ha affermato di aver trovato Biden ancora vacillante in condizioni controllate e si aspetta che più elettori chiedano che lasci la corsa.

Tuttavia, in Wisconsin, Biden si è concentrato sul dimostrare di poter servire un altro mandato. Quando gli è stato chiesto se avrebbe sospeso la sua campagna, ha detto ai giornalisti che “lo escludeva assolutamente” e si era detto “sicuro” che avrebbe potuto scontare altri quattro anni.

In una manifestazione davanti a centinaia di suoi sostenitori, ha riconosciuto la sua mediocre prestazione nel dibattito, ma ha insistito che si sarebbe candidato e che avrebbe vinto di nuovo. READ La Russia attacca per la prima volta da settimane la capitale ucraina Kiev

Mentre l’ansia privata tra i legislatori, i donatori e gli strateghi democratici è diventata profonda dopo il dibattito, la maggior parte dei membri del partito ha frenato il fuoco pubblico in attesa di vedere se il presidente riuscirà a ripristinare la fiducia con il suo viaggio del fine settimana e la gestione dell’intervista.

Gli alti funzionari della campagna Biden hanno inviato messaggi di testo ai legislatori incoraggiandoli ad astenersi dal commentare pubblicamente la situazione e a dare al presidente l'opportunità di rispondere, secondo un democratico che ha chiesto l'anonimato per discutere la situazione.

A tal fine, il senatore Mark Warner ha contattato gli altri senatori durante questa settimana per discutere se chiedere a Biden di abbandonare la corsa, secondo tre persone a conoscenza del tentativo che hanno richiesto l'anonimato per parlare delle conversazioni private.

Le mosse del democratico della Virginia sono degne di nota data la sua presidenza del Senate Intelligence Committee, la sua reputazione di parlamentare che sostiene Biden e ha rapporti di lavoro con colleghi di entrambi i partiti. Il Washington Post è stato il primo a riferire gli sforzi della Warner.

La strategia rimane poco chiara. Una persona che ha familiarità con gli sforzi di Warner ha detto che ci sono abbastanza democratici al Senato preoccupati per la capacità di Biden di candidarsi alla rielezione per intraprendere una sorta di azione, anche se non c’è ancora consenso su quale sarebbe questo piano. Alcuni senatori democratici potrebbero incontrarsi lunedì per discutere come procedere.

Domenica, i comitati più importanti dei democratici alla Camera terranno un incontro virtuale per discutere la situazione, secondo una persona che ha familiarità con l'incontro a condizione di anonimato per parlare della questione.

Almeno quattro rappresentanti democratici alla Camera dei Rappresentanti hanno chiesto a Biden di dimettersi dalla carica di candidato. Sebbene il governatore del Massachusetts Maura Healey non sia andato così lontano, venerdì ha affermato in una dichiarazione attentamente formulata che Biden deve ora decidere “la migliore strada da seguire”.

“Lo esorto ad ascoltare il popolo americano e a valutare attentamente se rimane la nostra migliore speranza per sconfiggere Donald Trump”, ha detto Haley.

Alcuni democratici hanno esortato Joe Biden a dimettersi. (Andrew Harnick/Getty Images tramite CNN Newsource)

Nell’intervista, a Biden è stato chiesto come avrebbe potuto essere persuaso a ritirarsi dalla corsa, e lui ha riso e ha risposto: “Se il Signore Onnipotente venisse e me lo dicesse, potrei farlo”.

Ci sono stati anche alcuni segnali di malcontento al raduno elettorale di Biden di venerdì, dove qualcuno sul palco ha sventolato un cartello con la scritta “Passa il testimone, Joe” mentre il presidente se ne andava. Anche la sua parata alla scuola media è stata accolta da alcune persone che lo incitavano. READ Questo gioielliere su misura afferma che i diamanti coltivati ​​in laboratorio sono il 60% più economici dei diamanti estratti

Ma Rebecca Green, una scienziata ambientale di 52 anni di Madison, ha detto di trovare rassicurante l’energia di Biden. “Stavamo solo aspettando che uscisse forte e combattesse di nuovo, nel modo in cui sappiamo farlo.”

Molti legislatori democratici, ascoltando gli elettori a casa durante la settimana festiva, sono profondamente frustrati e divisi sulla questione se Biden debba restare o andarsene. In privato, i dibattiti tra i democratici alla Camera si sono accesi questa settimana quando si è diffusa la notizia che alcuni di loro stavano redigendo lettere pubbliche in cui suggerivano al presidente di ritirarsi dalla corsa.

Biden sembra essere riuscito ad avvicinarsi alla sua famiglia e allo stesso tempo provare a dimostrare di essere ancora la scelta migliore per i democratici.

La presenza costante di Hunter Biden nell'ala ovest dopo il dibattito è diventata una dinamica scomoda per molti membri dello staff, secondo due democratici vicini alla Casa Bianca che hanno chiesto l'anonimato per discutere la delicata questione.

Per molti membri dello staff, vedere Hunter Biden, poche settimane dopo essere stato incriminato con l'accusa di reato di armi, assumere un ruolo più ampio nel consigliare suo padre era inquietante e una scelta discutibile.

Mercoledì sera, in un incontro organizzato in tutta fretta con più di 20 governatori democratici, Biden ha riconosciuto di aver bisogno di dormire di più e di limitare gli eventi serali in modo da poter riposare per il lavoro. Nel tentativo di spiegare questi commenti, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha sottolineato che Biden “lavora 24 ore su 24” ma “comprende anche l’importanza di trovare equilibrio e prendersi cura di sé stessi”.

Il governatore del Kentucky Andy Beshear, che ha partecipato all'incontro, ha detto che Biden “ha certamente collaborato con noi su questioni complesse”.