Quando potrebbero essere rilasciati gli auricolari Android XR di Samsung?

Samsung ha concluso il lancio del Fold 6 e del Galaxy Watch Ultra questa settimana con un teaser secondo cui la nuova piattaforma XR “arriverà quest'anno”. Un nuovo rapporto fornisce maggiori dettagli sulla data di lancio delle cuffie Android XR di Samsung.

secondo Interessato al commercioL'attuale sequenza temporale interna per Android Questo sarà seguito da un lancio consumer nel marzo 2025.





Oggi non ci sono ulteriori dettagli sulla prossima data di disponibilità, incluso come verrà annunciata e esattamente cosa verrà offerto. Ad esempio, ci sarà un keynote per i consumatori con ottobre che fungerà da annuncio generale? Oppure i dispositivi verranno tenuti segreti e annunciati da Samsung in un secondo momento, concentrandosi in autunno su Android XR per incoraggiare gli sviluppatori a migliorare le loro applicazioni?

Il lancio del visore era inizialmente previsto per il primo trimestre di quest'anno, mentre l'Apple Vision Pro sarebbe stato lanciato a febbraio, ma è stato più volte posticipato, con i leader dell'azienda che “temevano che il dispositivo non fosse abbastanza buono da stupire gli utenti”.

Non vedo l'ora:

Secondo alcuni dipendenti, Samsung sarà la prima a produrre occhiali dotati del software di realtà aumentata di Google.

Google stessa non prevede di produrre dispositivi di realtà aumentata per i consumatori. “Google è fuori dal gioco degli occhiali first-party per il prossimo futuro”, ha detto oggi un dipendente in un rapporto. A gennaio, Google ha licenziato il suo team hardware per la realtà aumentata, che avrebbe dovuto lavorare su Iris. Questo progetto è stato il risultato dell'acquisizione di North nel 2020 ed è stato annullato nel giugno 2023.

Questa decisione potrebbe aiutare a convincere i partner che Google non competerà con i propri dispositivi nel prossimo futuro.

Google sta realizzando prototipi dei display con microLED (Raxium), che ha acquistato nel 2022 per mostrare il suo programma partner. (Gli occhiali Project Astra mostrati all'I/O possono essere considerati un esempio di ciò e non una direzione effettiva per il progetto.) Il mese scorso, come parte di una riorganizzazione più ampia, ha portato il team dedicato ai display nella divisione Android XR.

Con Samsung che fissa la data questa settimana, speriamo che le cose ora siano sulla strada giusta e non subiscano ulteriori ritardi.