Qual è questo stimolante naturale segreto?

I ricercatori hanno scoperto che gli idrati di anidride carbonica, materiali simili al ghiaccio, possono immagazzinare stabilmente questo gas serra sul fondo degli oceani.

Mami nerina roland randriana revelo 20/07/2024 alle 12:00 5 minuti

Per mantenere il nostro pianeta abitabile, dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica E prendi in considerazione soluzioni per catturare e immagazzinare questi gas serra. Lo ha sviluppato un team di ricercatori dell’Università del Texas negli Stati Uniti Un modo rivoluzionario per immagazzinare l'anidride carbonica utilizzando un catalizzatore naturale.

Questo processo non è solo uno Maggiore efficienza ma anche un approccio più rispettoso dell’ambiente.

Magia del magnesio

Tradizionalmente, l’anidride carbonica viene immagazzinata in serbatoi sotterranei. Ma, Questo metodo comporta grandi rischi, Come fughe di gas, contaminazione delle falde acquifere e rischi sismici associati all’iniezione di gas. Inoltre, questi serbatoi richiedono condizioni geologiche specifiche, che ne limitano la realizzazione.

I ricercatori hanno scoperto che gli idrati di anidride carbonica, materiali simili al ghiaccio, possono immagazzinare stabilmente questo gas sul fondo dell’oceano.

L'ultimo studio pubblicato sulla rivista ACS Chimica e Ingegneria SostenibileDettagli tecnici innovativi Formazione estremamente rapida di questi idrati senza la necessità di prodotti chimici convenzionali o agitazione meccanica complessa.

L’ingrediente segreto di questo progresso? magnesio. Introducendo anidride carbonica nell'acqua in presenza di magnesio, I ricercatori hanno osservato una sorprendente accelerazione nel processo di formazione degli idrati. Questo approccio consente il rinnovamento continuo dell'interfaccia tra gas, acqua e idrati, aumentando così in modo significativo il tasso di crescita degli idrati.

Vantaggi tecnici ed economici

I ricercatori hanno condotto questo studio in un sistema aperto con un flusso continuo di anidride carbonica. Hanno misurato il tasso di sequestro della CO2 e i parametri che influiscono sulla formazione degli idrati, come la pressione, la portata della CO2 e la composizione dell'acqua.

I risultati sono stati sorprendenti: il tasso di isolamento ha raggiunto i 1276,5 g/h/L/MPa, sei volte superiore rispetto alla migliore tecnologia precedentemente conosciuta.

Uno degli aspetti più impressionanti di questa scoperta è la sua compatibilità con l’acqua di mare.Ciò elimina la necessità di costose desalinizzazioni dell’acqua Un processo più economico e ampiamente praticabile. Essere in grado di utilizzare l’acqua salata è un enorme progresso, perché lo consenteSfruttare le vaste risorse oceaniche per immagazzinare anidride carbonica. Le condizioni sono stabili, il che riduce il rischio di decomposizione.

Oltre lo stoccaggio dell’anidride carbonica



Ma i vantaggi di questa scoperta non si fermano qui. I ricercatori lo sottolineano La formazione ultrarapida di idrati potrebbe rivoluzionare altri campi. Ad esempio, può essere utilizzato per Dissalazione dell'acqua di mareLà separazione del gas, E persino Stoccaggio di altri tipi di gas.

Brevemente, Questa nuova tecnologia promette importanti miglioramenti in vari campi industriali, con importanti implicazioni economiche.

Verso la commercializzazione e l’adozione diffusa?

Questo progresso costituisce una soluzione praticabile per combattere il riscaldamento globale e i suoi effetti devastanti. La combinazione di velocità, efficienza e compatibilità con l’ambiente naturale rende questa tecnologia un candidato serio per lo stoccaggio di CO2 su larga scala.

Con questi risultati promettenti Il gruppo di ricerca ha depositato due domande di brevetto e prevede di creare una startup per commercializzare questa tecnologia. Questa iniziativa potrebbe trasformare il nostro approccio alla gestione dell’anidride carbonica e Fornire soluzioni sostenibili a molte sfide ambientali e industriali.

Riferimenti : Bhatti, A., Hamalian, M., Acharya, B.V., e Bahadur, V. (2024). Formazione ultraveloce di schiuma di CO2 idrato per il sequestro del carbonio. Chimica e ingegneria sostenibile dell'American Chemical Society, https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.4c03809