Professore Dott. Venezia 1° Professore della Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche

Mercoledì 15 dicembre 2021, il Prof. Dr. Shanti A. Il veneziano ha tenuto la cattedra tenendo una conferenza introduttiva dal titolo: La matematica non è mai finita. Una breve tesi sulla ricerca in statistica matematica. Professore Dott. Venezia è il primo professore nominato per La Facoltà di Matematica e Scienze Naturali (FWNW), la quarta professoressa ad essere nominata presso l’Università Anton de Kom del Suriname (AdeKUS) sin dal suo inizio e la 42a professoressa nella storia della nostra università.

La matematica, tra le altre cose, offre la possibilità di costruire modelli con i quali tutti i tipi di fenomeni, processi e connessioni nella natura e nella società possono essere descritti, previsti e spiegati. La natura, la nostra economia e la nostra mente, per esempio, dipendono da strutture, formule e modelli della matematica. Durante la lezione di apertura sono stati forniti esempi di applicazioni pratiche della statistica matematica, che hanno mostrato che la teoria della probabilità gioca un ruolo importante in questo.

La disponibilità di computer veloci ha reso più facile la raccolta dei dati, ma l’analisi e l’interpretazione di tali dati è rimasta una sfida. Professore Dott. Oltre ad essere presidente del consiglio di amministrazione di AdeKUS, Venetiaan è stato il primo preside del College of Science e continua ad essere associato a questo college come studioso. La Facoltà di Scienze è menzionata nell’University Act 1966, è stata istituita nel 2010 ed è entrata in funzione solo nel 2015.

Dopo aver accettato la cattedra, la cattedra di Statistica Matematica presso la Facoltà di Scienze è stata trasferita a wnd. Il Presidente del Consiglio dell’Università, Dr. Hans Breifeld. La collana per questa sedia è dedicata al Professor Venetian. Professore Dott. Venetiaan ha sottolineato che all’interno della linea di ricerca “statistica matematica” le ricerche relative a asintotico espansioni Continuerà. La linea di ricerca “Statistica applicata” sarà sviluppata dalla Matematica insieme agli altri sottocampi della “Statistica applicata”. A livello interdipartimentale, nazionale e internazionale, saranno compiuti sforzi per standardizzare le competenze nel campo della statistica. Le partnership internazionali esistenti verranno ampliate e ne verranno avviate di nuove.