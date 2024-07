Prime Day: le migliori offerte per tastiere da gioco

GameSpot può ricevere entrate da partnership di affiliazione e pubblicitarie per la condivisione di questi contenuti e da acquisti tramite collegamenti.



Cosa rende una buona tastiera? Dipende dalle preferenze personali e, con l'Amazon Prime Day in corso, è facile avere l'imbarazzo della scelta. Molti produttori leader di giochi per PC hanno prodotto tastiere che forniscono un'espressione di digitazione soddisfacente con diverse linee di interruttori meccanici e componenti durevoli, oltre a funzionalità aggiuntive che possono migliorare la tua esperienza di gioco.

Alcuni dei migliori esempi qui includono: SteelSeries IBEX 7 e la tastiera ASUS ROG Azoth, entrambe tastiere con display OLED integrati che possono essere personalizzati per fornire informazioni aggiuntive. Forse è eccessivo e preferisci qualcosa che ti porti direttamente nell'azione, ed è qui che entra in scena una tastiera come Razer Huntsman. Non solo è realizzato con materiali di alta qualità, ma grazie alla sua gamma di abbaglianti luci RGB, potrai cenare e assistere a uno spettacolo con questo dispositivo.

In onore del Prime Day, abbiamo raccolto alcune delle migliori tastiere da gioco e le abbiamo elencate di seguito. Queste tastiere hanno ricevuto recensioni positive nel corso degli anni da parte di persone e l'elenco seguente copre un'ampia gamma di modelli come tastiere di dimensioni standard e tastiere TKL.