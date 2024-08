Preparati a preordinare il nuovo modello di iPhone 16 e riceverlo in queste date

Quando Steve Jobs aveva in mano un iPhone il 9 gennaio 2007, avrebbe potuto immaginare che nel 2024 avremmo aspettato con impazienza la presentazione della serie iPhone 16? Il prossimo ottobre saranno trascorsi 13 anni da quando il co-fondatore di Apple è morto di cancro al pancreas, e il suo successore scelto con cura ha svolto un lavoro straordinario alla guida dell'azienda. Che tu ci creda o no, il mese prossimo è settembre, il che significa che mancano solo poche settimane alla presentazione della prossima versione di iPhone.

Moduli fake per iPhone 16 Da notare la nuova installazione verticale delle due fotocamere posteriori. | Foto per gentile concessione di Sonny Dixon

IL iPhone16Pro Otterrà un display OLED da 6,3 pollici più grande e un obiettivo zoom quad-prisma che offrirà uno zoom ottico fino a 5x. iPhone 16 Pro Max Ora avrà lo schermo più grande mai trovato su un modello di iPhone da 6,9 pollici (OLED, ovviamente). Entrambi i modelli Pro saranno dotati di un sensore Ultrawide da 48 MP e saranno dotati del chip A18 Pro realizzato da TSMC utilizzando il nodo di processo di seconda generazione (3NE) da 3 nm.

IL iPhone16 (schermo da 6,1 pollici) e iPhone16 Il Plus (display da 6,7 ​​pollici) sarà alimentato da un processore applicativo A18 da 3 nm con un modulo fotocamera posteriore riprogettato. Gli obiettivi saranno montati verticalmente anziché diagonalmente in modo che gli utenti possano scattare foto spaziali e registrare video spaziali che appaiono in 3D se visualizzati con il visore Vision Pro. Su qualsiasi altro dispositivo, queste foto e video appariranno in 2D. I modelli non Pro riceveranno il pulsante Azione che ha debuttato nella linea iPhone 15 Pro. Questo pulsante attiva una funzione preimpostata selezionata dall'utente.

Tutti e quattro sono nuovi iPhone16 I dispositivi potrebbero offrire un nuovo pulsante di acquisizione che gli utenti possono scorrere per ingrandire o rimpicciolire con la fotocamera, tenere premuto per mettere a fuoco la fotocamera e premere a lungo per attivare l'otturatore della fotocamera o avviare la registrazione del video.