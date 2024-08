Possiamo prevedere i prossimi megaincendi prima che scoppino?

Le previsioni sui megaincendi si basano su numerosi strumenti e modelli che analizzano le condizioni meteorologiche, la disponibilità di carburante e l’attività umana.

Mami nerina roland randriana revelo 17/08/2024 ore 12:00 5 minuti

Gli incendi boschivi, un tempo fenomeni stagionali gestibili, sono diventati sempre più imprevedibili. L’aumento delle temperature, combinato con periodi più lunghi di siccità, riducono l’umidità delle piante, creando le condizioni ideali per incendi più frequenti e più violenti.

Ciclo di feedback positivo

Nel 2023-2024 circa 3,9 milioni di chilometri quadrati È stato avvolto dalle fiamme in tutto il mondo, un dato leggermente inferiore alla media delle stagioni precedenti. Tuttavia, le emissioni di carbonio derivanti dagli incendi sono aumentate del 16% Rispetto alla media, dove è arrivato 2,4 petagrammi di carbonio.

E si vedeIl volume delle emissioni risultanti da enormi incendi. Questo paradosso evidenzia l’importanza di tenere conto non solo… zona bruciata, Ma anche Gravità dell’incendio e impatto ambientale.

Peggio ancora, Questi megaincendi non sono solo una risposta al cambiamento climatico; Peggiorano le cose. Questo fenomeno crea Ciclo di feedback positivo Dove Gli incendi contribuiscono al riscaldamento globaleIl che a sua volta aumenta la frequenza e la gravità degli incendi futuri.

Previsioni: un barlume di speranza?

La previsione degli incendi è un compito complesso che dipende… Diversi modelli. Grazie a questi strumenti, Esperti analisi Condizioni meteorologicheLà Disponibilità di carburante EAttività umana. Le previsioni meteorologiche, ad esempio, sono essenziali per anticipare periodi ad alto rischio.

In Canada, durante la stagione degli incendi del 2023, Segnali anomali sono stati rilevati uno o due mesi fa, Permettendoti di essere meglio preparato. Ma, Questo potere predittivo rimane limitato A regioni specifiche e dipende in gran parte dalle caratteristiche locali.

In Grecia e in Amazzonia, Gli orizzonti previsionali si stanno accorciando a causa della complessità delle interazioni tra clima, vegetazione e attività umane. Tuttavia, i modelli attuali lo dimostrano Anomalie superficiali La combustione può raggiungere 40% più alto A causa dei cambiamenti climatici in alcune zone.

Inoltre, La probabilità di una stagione di incendi estremi, come quella vissuta dal Canada nel 2023, potrebbe aumentare da 6,3 a 10,8 volte entro la fine del secolo.nello scenario con emissioni medio-alte.

Sfide – Migliorare la flessibilità

Nonostante questi sviluppi, Ci sono ancora molte sfide. in primo luogo, Le previsioni dipendono in gran parte dalla qualità dei dati disponibili. IL I modelli esistenti possono ancora essere migliorati Lottare per incorporare tutte le variabili necessarie, come le pratiche di gestione del territorio o i cambiamenti nell’uso del territorio.

Inoltre, Il cambiamento climatico aumenta l’incertezza, fare Previsioni a lungo termine più difficili e meno affidabili.

Per migliorare la previsione degli incendi, È necessario investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie. utilizzare l'intelligenza artificiale, può consentire Analizzare meglio grandi quantità di dati necessari per migliorare i modelli predittivi.

Inoltre, La cooperazione internazionale per condividere conoscenze e risorse deve essere rafforzataSoprattutto in un contesto dove gli incendi non conoscono confini.

Riferimenti : Jones, M.W., Kelley, D.I., Burton, C.A., Di Giuseppe, F., Barbosa, M.L.F., Brambleby, E., Hartley, A.J., Lombardi, A., Mataveli, G., McNorton, J.R., Spuler, F.R., Wessel, JB et al. (2024). Situazione incendi boschivi 2023-2024. Dati scientifici del sistema Terra, 16(3601). https://doi.org/10.5194/essd-16-3601-2024