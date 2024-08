Perché gli scienziati dovrebbero assumere un ruolo guida nella battaglia sul clima?

È tempo che gli studiosi vadano oltre il quadro accademico e investano nell’azione pubblica.

Mami nerina roland randriana revelo 08/10/2024 ore 12:00 5 minuti

Gli scienziati sono spesso visti come figure autorevoli con autorità morale e intellettuale nella società. La loro esperienza offre loro una posizione unica per influenzare i politici, le imprese e il pubblico in generale.

Tuttavia, l'ultimo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate ChangeÈ stato implementato grazie a una collaborazione internazionale tra ricercatori interdisciplinari di diverse università dei Paesi Bassi, Svizzera, Stati Uniti e Norvegia. Dimostra che, nonostante il loro potenziale impatto, molti scienziati rimangono riluttanti a impegnarsi pienamente nell’attivismo climatico.

Ostacoli intellettuali e pratici

Molti scienziati stanno già intraprendendo azioni individuali, Come ridurre la tua impronta di carbonio personale, tuttavia Molti meno di loro si impegnano nel patrocinio o nell’attivismo.

Secondo lo studio condotto da Dablander e colleghi, basato su A Un sondaggio condotto su oltre 9.000 scienziati in 115 paesi, Questi sono i “numeri nell'ombra”. In particolare Freno Per paura di compromettere la propria obiettività o per mancanza di formazione in comunicazione e advocacy.

Le barriere intellettuali includono preconcetti sul ruolo degli scienziati nella società. Alcune persone la pensano così Il loro compito è limitato alla produzione di conoscenza e lasciano il sostegno a politici e attivisti.

Questa situazione è comprensibile, ma è anche restrittiva. Gli scienziati, in quanto esperti, hanno la responsabilità etica di tradurre le loro conoscenze in azioni concrete e influenzare le politiche pubbliche.

D’altro canto, le barriere pratiche riguardano i vincoli di tempo e risorse. Gli scienziati sono spesso sopraffatti dalle loro ricerche, dall’insegnamento e dalla pubblicazione del loro lavoro, lasciando poco tempo all’impegno pubblico. Inoltre, Alcuni temono che la loro credibilità venga danneggiata se vengono visti come troppo estremisti.

Dalla produzione della conoscenza all'azione

Fortunatamente, Questi ostacoli possono essere superati. È possibile combinare una ricerca rigorosa con l’impegno sul clima. Ecco qui segreto : è necessario Sviluppare la capacità dei ricercatori di generalizzare concetti complessi e aumentare la consapevolezza tra un pubblico diversificato mantenendo una precisione impeccabile Essere modelli per una nuova generazione di scienziati che possano diventare agenti di cambiamento.

L’emergenza climatica richiede di sfruttare tutto il potenziale della comunità scientifica per mobilitare la società e informare le politiche pubbliche.

La semplice pubblicazione di studi sui rischi climatici non è più sufficiente; Anche gli scienziati devono partecipare attivamente alla pubblicazione Per il loro lavoro e il sostegno a politiche climatiche ambiziose.

Le raccomandazioni dello studio sono chiare: Per massimizzarne l’impatto, gli scienziati devono prima ripensarne il ruolo. Invece di vedere Invito Come compito secondario, dovrebbero considerarlo come a Il naturale prolungamento del loro lavoro.

Una volta superato questo ostacolo intellettuale, diventa un problema Trovare modi pratici per incorporare l’impegno nella loro vita professionale. Questo può accadere attraverso Cooperare con le ONG, partecipare a comitati politici o addirittura educare il grande pubblico.

Riferimenti: Dablander, F., Sachisthal, M.S.M., Colonia, F. et al. Il coinvolgimento degli scienziati nel cambiamento climatico. Naz. condizionata. Chang. (2024). https://doi.org/10.1038/s41558-024-02091-2