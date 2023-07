Panini lancia una linea di manifesti per il Vendée Globe

Vedi le mie notizie

chi non ne aveva uno Album Panino completare?

Per 60 anni, tutti, a un certo punto, abbiamo avuto queste immagini tra le mani, nella fretta di riempire un album.

Gli scambi erano comuni nel cortile della scuola, oggi sui social network…

Panini sviluppa collezioni nel campo dello sport e del tempo libero dagli anni ’70, su temi diversi e variegati.

Il Gruppo Panini, con sede a Modena, Italia, è leader mondiale nelle decalcomanie e figurine..

Globo della Vandea

E per la prima volta nella sua storia, Panini pubblicherà un album su un evento velico.

Panini presenterà, da settembre 2024, una raccolta di poster e mappe per la più grande regata velica del mondo: il Vendée Globe!

200 distintivi

Questo gruppo che corrisponde a 10H Un’edizione del Vendée Globe, consisterà in un album che mostra la regata, la pista, lo skipper e la loro barca.

Questa opera si concentrerà anche su un altro aspetto essenziale ed emozionante del Vendée Globe, ovvero gli ambienti e le condizioni che lo skipper incontra: mari, oceani, animali marini, tempeste, ecc.

E quasi 200 figurine e card da collezionare e inserire nell’album per conoscere tutto su una delle regate più famose al mondo.

“È per noi motivo di grande orgoglio vedere che, grazie al Vendée Globe, lo sport della vela è entrato a far parte delle collezioni Panini accanto ad altri grandi sport, a testimonianza dell’interesse sconfinato del pubblico per le più grandi regate veliche del mondo. Alain Leboeuf, Presidente della Divisione Vendée e quindi Presidente del Vendée Globe.

Quindi rischiamo di scambiarci figurine in paese o sui gommoni, e andiamo subito a firmare il nostro album con 40 candidati per il Monte Everest of the Seas!

