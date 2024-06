Nuovo gruppo gravel con cambio SRAM avvistato a Unbound: AXS XPLR a 13 velocità?

Unbound Gravel ha appena concluso un altro round di esilaranti gare verso il traguardo. L'evento è servito anche come trampolino di lancio per una nuova trasmissione che sembra essere in fase di sviluppo. Quest'anno, un nuovo gruppo SRAM sembra aver fatto saltare la copertura dopo essere stato avvistato su più bici.

Sebbene SRAM sia rimasta timida riguardo ai nuovi componenti, sembrava che al momento dell'inizio della gara nessuno dei piloti stesse davvero cercando di nascondere nulla. Nel caso sopra, Keegen Senson ha pubblicato sui social media le foto della sua Santa Cruz Stigmata, con la nuova ruota posteriore in bella mostra.

L'aspetto principale qui è che il deragliatore è visivamente diverso da qualsiasi delle attuali opzioni di cambio incentrate sulla MTB di SRAM e sembra avere una batteria montata nella parte superiore del corpo come l'attuale (e più recente) cambio GX Eagle. Si dice in giro che questo deragliatore sia accoppiato a una cassetta da 13 velocità, dandogli un'altra versione del gruppo da strada SRAM RED recentemente aggiornato.

A giudicare dalla grafica sui comandi del cambio, sembra che il gruppo stia ancora utilizzando gli ultimi comandi del cambio SRAM RED con un'ergonomia aggiornata. Poiché i cambi elettronici AXS sono fondamentalmente solo pulsanti, non dovrebbero esserci problemi a cambiare la trasmissione a 13 velocità con un aggiornamento del firmware.

Keegan ha optato per un montante di poppa da corsa, ma la mancanza di un deragliatore anteriore significa che il montante a doppio cambio, ora inutilizzato, può essere utilizzato per attivare un reggisella telescopico RockShox Reverb AXS come i gruppi XPLR 1x esistenti.

Per quanto riguarda Keegan, non è stato in grado di ripetere la sua vittoria Unbound per il 2023, finendo un rispettabile 14° posto nella corsa d'élite di 200 miglia dopo che Lachlan Morton ha raggiunto il traguardo in un tempo di 9:11:47 – il suo miglior tempo fino ad oggi.