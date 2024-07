Numeri di distribuzione Android nel 2024: versione più popolare

Probabilmente mancano solo due settimane al lancio di Android 15, almeno se presumiamo che i nuovi telefoni Pixel funzionino con esso, motivo per cui abbiamo voluto dare una rapida occhiata ai numeri di distribuzione nel 2024.

Secondo gli ultimi dati disponibili, la versione di Android più popolare oggi è Android 13, che girerà su circa il 21% dei dispositivi “attivi” nel 2024.

Questi dati si basano sui dispositivi Android che sono stati collegati al Google Play Store per un periodo di sette giorni e sono disponibili per gli sviluppatori tramite Android Studio. Google fornisce questi dati per aiutare gli sviluppatori a scegliere la versione più bassa di Android che un'app può supportare. Visualizzando la distribuzione cumulativa di una particolare versione di Android, gli sviluppatori possono vedere la percentuale di dispositivi su cui può essere eseguita la loro app. Tuttavia, invertendo questo totale, possiamo facilmente vedere la percentuale di dispositivi Android attivi che eseguono ciascuna versione di Android.

Google aggiorna periodicamente i dati e, a partire da luglio 2024, questi sono gli ultimi numeri disponibili. Tuttavia, va notato che questi dati non sono completamente aggiornati. Google non lo aggiorna dal 1 maggio di quest'anno.

Numeri di distribuzione Android al 1 maggio 2024

Ultima versione: Android 14 del 13%

Versione più popolare: Android 13 del 20,9%

Attraverso un rapido confronto tra giugno 2023, l'ultima volta che questi dati sono stati documentati in dettaglio, possiamo vedere che l'adozione di Android 13 è effettivamente aumentata di poco più del 6% fino a maggio 2024, mentre Android 11, la versione più popolare all'epoca, è scesa da Più del 23% al 19%. Tuttavia, Android 10 è ancora presente su un numero sorprendente di dispositivi, passando dal 17,8% di giugno 2023 ad appena il 13,6% di maggio 2024.

Poiché Google non dispone di una sequenza temporale specifica disponibile per l'aggiornamento di questi dati (che tende ad essere sporadico), è difficile sapere quanto successo avrà l'adozione di Android 14 prima del lancio di Android 15. Con ogni probabilità, è certamente superiore al 13% questo punto. Speriamo di ricevere un altro aggiornamento nei prossimi mesi.

