Mozilla inserisce Rust in Thunderbird per migliorare le prestazioni

Mozilla ce l'ha Annunciare La versione Thunderbird 128, nome in codice Nebula, apporta miglioramenti significativi al database, alla stabilità e all'esperienza utente complessiva del popolare client di posta elettronica. Il cambiamento più importante è la fusione Ruggineun moderno linguaggio di programmazione originariamente creato da Mozilla Research, è al centro di Thunderbird.

Questa integrazione rappresenta un grande passo avanti per il client di posta elettronica open source, promettendo una migliore qualità e prestazioni del codice. Il team di Thunderbird afferma che questa correzione consentirà loro di condividere funzionalità tra desktop e future versioni mobili di Thunderbird, oltre ad accelerare il processo di sviluppo.

“Abbiamo dedicato molto tempo allo sviluppo per integrare Rust in Thunderbird”, spiega il team. “Anche se questo cambiamento sembra invisibile, rappresenta un enorme passo avanti perché migliora la qualità del nostro codice e delle nostre prestazioni.”

Oltre all'integrazione con Rust, Thunderbird 128 offre numerosi miglioramenti rivolti all'utente. Il display delle carte, che debuttò nella precedente versione “Supernova”, è stato migliorato per migliorare la leggibilità e la scansione delle informazioni. Il pannello Cartella ora offre un avanzamento e una ricerca più rapidi in cartelle consolidate, un migliore richiamo degli stati dei thread e la selezione di più cartelle.

Altri miglioramenti degni di nota includono:

La compatibilità dei temi è stata migliorata, il che è particolarmente utile per gli utenti Linux su Ubuntu e Mint

Personalizza il colore dell'account

Navigazione del menu semplificata

Le notifiche native di Windows sono completamente funzionali

Menu contestuale riorganizzato con azioni di base visualizzate come icone

Sebbene questa funzionalità non fosse inclusa nella versione iniziale, il team di Thunderbird prevede di rilasciare la prima fase del supporto integrato per Exchange e Mozilla Sync in una versione futura. Gli utenti esperti possono testare un'implementazione di prova del supporto e-mail di Exchange abilitando la preferenza Nascosta.

Thunderbird 128 è attualmente disponibile per il download diretto da Thunderbird.net Per Windows, Linux e macOS. Gli aggiornamenti automatici dalle versioni precedenti verranno abilitati una volta che il team sarà sicuro che non ci siano problemi importanti dopo i test pubblici.

Poiché Thunderbird continua ad evolversi, questa integrazione con Rust rappresenta un passo importante verso prestazioni migliorate e compatibilità multipiattaforma.

(Credito immagine: Mozilla)

