Modric commette un errore e poi recupera!

Croazia e Italia si affronteranno lunedì sera, nella terza e ultima partita del girone degli Europei 2024. Una partita da seguire in diretta telecronaca sul nostro sito e da seguire in diretta.

Trasmissione della partita in diretta data :

24/06/2024

Orari: 21:00

stadio : Arena Red Bull

governare: : Danny Makeley (PB)

433 un esercizio

532 un esercizio 433

allenatore Z. Dalic

allenatore Z. Dalic

Alternative B. Petkovic Signor Bjaca 5Signor Erlich J. Goranovich 21Dott.. Vita B. Sosa Ivushich N. Labrovich Signor Baturina Signor Pasalic L. Ivanushek 19Lam Majer I. Perišić 8Signor Pasalic un esercizio 532

allenatore El Spalletti

forza lavoro Signor Reteje J. Raspadori UN. Bastoni Wow Demarco JD Lorenzo Signor Darmian R. Calafiore J. Donnarumma N. Barilla Dott.. Fratesi J. Frelho Filho

Alternative S. Al-Shaarawy Wow Chiesa J. Scamaka J.Mancini23 UN. Bongiorno Wow, sei venuto R. Bellanova UN. Cambiasso UN. Merritt J Vicario N. Fagioli Signor Zaccagni20 Signor Ejimoan Folorunsho B cristiana L.Pellegrini7

Croazia – Italia, prima della partita

Lunedì sera si registreranno alcuni danni alla Red Bull Arena di Lipsia. Dopo essere state inserite nel girone mortale con Spagna e Albania, è molto probabile che Croazia e Italia giocheranno per la sopravvivenza a Euro 2024, dato che si affronteranno nella terza e ultima partita del girone. Dopo essere stata surclassata dalla Spagna (3-0) e aver pareggiato con l'Albania (2-2), la Croazia era in grave pericolo prima del calcio d'inizio. Luka Modric e compagni sono attualmente fuori gioco e dovranno fare tutto ciò che è in loro potere per sopravvivere, che attualmente occupa l'ultimo posto nel Gruppo B con un solo punto.

Per quanto riguarda l'Italia, la situazione è un po' diversa, soprattutto perché i transalpini campioni in carica sono riusciti a vincere di misura sugli albanesi quando sono entrati in battaglia (2-1). Ma poi sono stati soffocati e sconfitti anche dalla Spagna, anche se il risultato finale non rispecchiava la natura della partita (1-0). Questo lunedì a Lipsia non ci saranno calcoli da fare. Dovremo vincere.

Croazia-Italia, linee ufficiali

Croazia: Levakovic – Stanisic, Sotalo, Pongrasic, Gvardiol – Modric, Brozovic, Kovacic – Socic, Kramaric, Pasalic.

Italia: Donnarumma – Di Lorenzo, Darmian, Bastoni, Calafiore, Demarco – Jorginho, Barella, Pellegrini – Raspadori, Retegui.



Croazia-Italia, dove vedere la partita?

La partita tra Croazia e Italia inizierà lunedì alle nove di sera. La partita sarà seguita in diretta con telecronaca sul nostro sito e sarà trasmessa in chiaro su TF1 e su TF1

beIN Sport 1che trasmette l'intero torneo Euro 2024.

