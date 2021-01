Mimo, la confortante mensa italiana

Mimo, questa nuova mensa italiana in rue Thibaudière purtroppo non è mai riuscita ad accogliere nessuno. Ma la sua hall è spesso piena di clienti che vengono a ritirare i pasti.

Ristorante, cocktail bar e – presto – spazio vitale

Mentre aspetto il mio ordine, sgranocchio un file (in realtà 3, ma shhh!) piccola porzione di focaccia generosamente disponibile sul bancone. Molto curioso per natura, ne approfitto anche per chiedere di fare un piccolo giro al proprietario.

Due sale, un bellissimo cocktail bar e un’ampia sala da pranzo. Il tutto decorato con un patchwork di arazzi vecchio stile e mobili retrò, che mi ricorda lo spirito del vecchio iconico Indo Café che un tempo occupava i locali. Nessun grande cambiamento, dopotutto. Tranne che in cucina ovviamente!

Un bellissimo menu italiano

Il menu è molto, MOLTO allettante. Le vacanze sono abbastanza lontane da noi per poter soddisfare le mie voglie di grasso italiano in modo soddisfacente. Ho quindi scelto due piatti nella versione “piccolini” (dieta obbligatoria) ma meritavano di essere scelti nella versione “grande”.

Arancini siciliani e gnocchi al tartufo fatti in casa : ovviamente un pasto detox, equilibrato e salutare.

I miei compagni di ufficio ridono di me quando vedono la porzione di gnocchi. È vero che la scatola sembra grande per le 7 crocchette di patate che nuotano nella loro base di crema. D’altra parte, sono un po ‘meno intelligenti quando vedono il mio sorriso accendersi al primo morso.

Il gusto del tartufo esplode, gli gnocchi sono perfetti, fritti e dorati fuori, così teneri dentro. E sono bagnati in una super decadente salsa di parmigiano tartufato. È un vero piacere e una gioiosa reminiscenza delle vacanze di Natale.

Perfetti anche gli arancini. L’impanatura è fine e croccante, il riso leggermente zafferano e c’è un po ‘di salsa di pomodoro leggera intorno. Dentro un ragù e un piccolo cuore di mozzarella fondente.



Il resto del menu è altrettanto invitante e si ispira alle migliori trattorie italiane. Se dico liguine, lasagne, zuppa di funghi porcini, insalata di parmigiano e pollo impanato …

Ti parla un po ‘, vero?

Insomma: perfetto per un aperitivo confinato!

Se una parte del menu è composta da piatti, l’altra parte è molto orientata ai primi e agli antipasti. Traduzione : perfetto per un aperitivo! Per me la bruschetta spalmata con stracciatella e burratina al tartufo!

Infine, la buona idea è il file bottiglie di cocktail da 35 cl (circa 5 bicchieri) da asporto, da bamboocher in serate ristrette.

NONOSTANTE

💰 circa 6 € per l’antipasto / circa 14 € per il piatto principale / 30 € per il boccale da cocktail 35CL

🏠14 Rue de la Thibaudière, 69007 Lione, Francia

🚇 Tram T1 Saint André

🕐 Aperto dal lunedì al sabato dalle 12:00 alle 14:00 (orario di coprifuoco)

☎ 04 78 58 33 30

🥡 Porta via

