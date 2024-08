I giochi PS Plus di settembre 2024 sono già stati rivelati e la line-up completa sarà annunciata presto. Tuttavia, gli abbonati possono aspettarsi uno dei mesi migliori per il servizio, con due lanci il primo giorno.

Ottieni tutti i dettagli su questi giochi, quali titoli lasceranno il servizio e altro ancora di seguito.

Giochi PS Plus per settembre 2024

I giochi PS Plus per settembre 2024 confermati finora sono:

Harry Potter: Campioni di Quidditch – PS5 e PS4 (Base – disponibile dal 3 settembre 2024)

Cavaliere coraggioso – PS5 (Extra, Premium – disponibile dal 17 settembre 2024)

I giochi PS Plus per settembre 2024 sono stati annunciati finora prima che fosse annunciata la consueta lineup. Harry Potter: Campioni di Quidditch È stato annunciato come un gioco PS Plus Di nuovo a giugno. Cavaliere coraggioso È stato rivelato che fa parte della gamma Extra e Premium Il 15 agosto 2024.

Il set completo dei giochi principali sarà annunciato il 28 agosto 2024. Altri giochi aggiuntivi e premium verranno rivelati più avanti a settembre, l'11 settembre 2024.

Harry Potter: Quidditch Champions – PS5, PS4 (Base)

Inizia il tuo prossimo capitolo! Immergiti nel magico mondo del Quidditch Harry Potter: Campioni di Quidditch Giocando da solo o condividendo la magia con amici e familiari. Prendi il volo in una delle posizioni classiche: cacciatore, cercatore, ranger o battitore, ognuna con uno stile di gioco unico. Entra nelle leggendarie arene di Quidditch e nelle mappe che mostrano aree mai viste prima del mondo magico.

Il coraggioso scudiero – PS5 (Extra, Premium)

Cavaliere coraggioso Il film ruota attorno alle magiche avventure di Gott e dei suoi amici, personaggi di libri di fiabe che scoprono un mondo tridimensionale oltre le pagine del loro libro. Quando il malvagio Hamgrump si rende conto di essere il cattivo del libro, destinato a perdere per sempre la sua battaglia contro le forze del bene, Gott espelle l'eroe dalle pagine del libro e cambia la storia per sempre.

Gott deve affrontare sfide mai viste prima se vuole salvare i suoi amici dalle forze oscure di Homegrump e rivendicare il lieto fine del libro. Naviga tra mondi 2D e 3D in questa avventura ricca di azione: risolvi enigmi, lotta con tassi, vola con un jetpack e affronta tante mini-sfide divertenti e sorprendenti mentre ti trasformi in un eroe vivente dei libri di fiabe.

L'elenco attuale dei giochi che lasceranno il servizio a settembre è:

LEGO: Star Wars: La Saga degli Skywalker – PS5 e PS4 (disponibili fino al 3 settembre 2024)

Una vulnerabilità di sicurezza nel gioco Five Nights At Freddy's – PS5 e PS4 (disponibili fino al 3 settembre 2024)

Ender Lilies: Cavalieri Calmi – PS4 (Disponibile fino al 3 settembre 2024)

Per ulteriori informazioni sull’attuale gamma PS Plus, puoi controllare cosa verrà aggiunto al servizio ad agosto con la nostra guida ai giochi PS Plus per agosto 2024.