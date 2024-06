Microsoft evidenzia le nuove e imminenti funzionalità di Copilot per Microsoft 365

Nel suo ultimo report mensile sul nuovo Copilot per Microsoft 365, Microsoft evidenzia anche alcune delle funzionalità in arrivo il mese prossimo.

“Ogni mese mettiamo in evidenza nuove funzionalità per l'amministratore e l'utente finale in Copilot per Microsoft 365, consentendoti di configurare, pianificare e distribuire meglio le funzionalità di Copilot che aiutano gli utenti a essere più produttivi ed efficienti.” Lo spiega Seth Patton di Microsoft“Questo mese scoprirai la disponibilità estesa, i nuovi report sull'adozione e l'impatto, il Copilot Deployment Toolkit per favorire l'adozione da parte degli utenti, un plug-in per espandere le funzionalità delle riunioni Copilot in Teams, nuove funzionalità per gli utenti finali in Word, PowerPoint, SharePoint, e altro ancora.”

Guardando solo alle funzionalità rivolte agli utenti finali, Microsoft ha aggiunto alcune nuove interessanti funzionalità nell'ultimo mese, inclusa la possibilità di ridigitare le bozze dei messaggi in una chat di Teams (prima di inviarli); Funzionalità di gestione delle riunioni dei team in modo che gli organizzatori possano decidere chi può successivamente accedere alle registrazioni, alle trascrizioni e agli approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale delle riunioni; La possibilità di fare riferimento a file PDF, e-mail e riunioni utilizzando Copilot in Word e la possibilità di creare nuove presentazioni da file PDF crittografati e documenti Word utilizzando Copilot in PowerPoint; Approfondimenti da Microsoft Cloud, Microsoft Graph e Microsoft Bing Search in Copilot in PowerPoint; E supporto per struttura dati estesa e risposte complete in Copilot in Excel.

L'azienda ha anche discusso alcune delle funzionalità che arriveranno a luglio. Queste funzionalità includono la possibilità di ridigitare il testo nelle pagine di SharePoint e nei nuovi post e l'integrazione di Microsoft Designer con Word e PowerPoint in modo da poter aggiungere nuove immagini ai tuoi documenti senza uscire dalle applicazioni.

Puoi trovare ulteriori informazioni su Copilot per Microsoft 365 sul sito Web Microsoft.