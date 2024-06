L’Organizzazione Mondiale della Sanità concede uno status speciale al gruppo che pratica l’aborto radicale

Ginevra, 7 giugno (C-FAM) Dopo un voto debole e molte critiche da parte del mondo in via di sviluppo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha concesso uno status speciale al Centro per i Diritti Riproduttivi (CRR), un gruppo legale fermamente pro-aborto basato negli Stati Uniti. Durante la discussione, i paesi tradizionali si sono opposti fermamente a questi sforzi.

L’amministrazione Biden e i paesi occidentali hanno fatto passare la decisione al comitato esecutivo dell’OMS nonostante molteplici obiezioni in un voto segreto e sottile. Dei 34 stati membri del consiglio d'amministrazione dell'agenzia sanitaria, solo 17 hanno votato a favore del gruppo per l'aborto, 13 hanno votato contro e 4 si sono astenuti.

L’Egitto ha accusato i paesi occidentali di politicizzare l’Organizzazione mondiale della sanità e si è impegnato a presentare ricorso contro la decisione davanti ai membri dell’organizzazione nel corso della prossima Assemblea mondiale della sanità. A questa promessa si è unito il Gruppo africano, composto da 47 paesi, 54 stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica e la Federazione Russa. Mentre il comitato esecutivo dell'OMS supervisiona il lavoro dell'agenzia, i mandati legali dell'agenzia derivano dall'Assemblea mondiale della sanità.

L’amministrazione Biden e i paesi occidentali hanno fatto passare la decisione al comitato esecutivo dell’OMS nonostante molteplici obiezioni in un voto segreto e sottile. Dei 34 stati membri del consiglio d'amministrazione dell'agenzia sanitaria, solo 17 hanno votato a favore del gruppo per l'aborto, 13 hanno votato contro e 4 si sono astenuti.

L’Egitto ha accusato i paesi occidentali di politicizzare l’Organizzazione mondiale della sanità e si è impegnato a presentare ricorso contro la decisione davanti ai membri dell’organizzazione nel corso della prossima Assemblea mondiale della sanità. A questa promessa si è unito il Gruppo africano, composto da 47 paesi, 54 stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione islamica e la Federazione Russa. Mentre il comitato esecutivo dell'OMS supervisiona il lavoro dell'agenzia, i mandati legali dell'agenzia derivano dall'Assemblea mondiale della sanità.

I paesi occidentali hanno insistito per votare a scrutinio segreto, proposta per prima dalla Francia, anche se il protocollo normale per votare nel Consiglio esecutivo è per alzata di mano.

Gli stati tradizionali si sono opposti al voto segreto, sostenendo che la segretezza minerebbe la democrazia e la responsabilità, il che significa che qualsiasi stato che intenda astenersi dal voto probabilmente non rappresenterà fedelmente le sue leggi e i suoi valori. Il governo degli Stati Uniti ha insistito sulla segretezza.

Un delegato americano ha affermato che lo scrutinio segreto è necessario “per garantire che le posizioni nazionali siano rispecchiate, pur riconoscendo che ci sono una serie di punti di vista e pressioni esterne da cui desideriamo guardarci”.

Il Segretariato dell’OMS ha condiviso la decisione di concedere lo status ufficiale al CRR con un’organizzazione non controversa, l’Organizzazione Internazionale per le Malattie Rare. Il delegato americano ha respinto le richieste di separare le due organizzazioni e di considerare i meriti di ciascuna organizzazione separatamente. Il successivo voto per la secessione fu sconfitto.

La decisione segna un momento importante in un dibattito durato mesi che ha visto l’opposizione all’aborto da parte degli stati tradizionali, dei membri del Congresso degli Stati Uniti e delle organizzazioni pro-vita di tutto il mondo.

La decisione di conferire allo studio legale sull’aborto un ruolo formale all’interno dell’OMS è stata rinviata all’inizio di gennaio di quest’anno, durante la precedente sessione del Comitato esecutivo. I paesi hanno espresso preoccupazione per il fatto che il lavoro del Gruppo Globale per l’Aborto sia in conflitto con le leggi e la cultura dei loro paesi.

Importanti organizzazioni pro-vita statunitensi hanno allertato i membri del comitato esecutivo delle attività sovversive del Centro per i diritti riproduttivi. La missione del gruppo è stabilire l'aborto e i diritti sessuali a livello internazionale attraverso l'attivismo giudiziario, le pressioni e il controllo dei meccanismi internazionali sui diritti umani. L'organizzazione ha Una strategia ben documentata per manipolare il sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite Va oltre le convenzioni stabilite e i processi dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per stabilire un diritto internazionale all’aborto attraverso il diritto internazionale consuetudinario.

Le discussioni di lunedì sera hanno raggiunto un punto morto dopo un dibattito controverso che ha diviso i paesi. La vigorosa opposizione degli stati tradizionali ha dimostrato che raggiungere il consenso era difficile e che l’unico modo per adottare la risoluzione era il voto.

Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, è apparso lunedì sera tardi per dissipare le “preoccupazioni” delle delegazioni che chiedevano la loro fiducia e offrire una proposta di compromesso per accettare la Convenzione sui diritti dei rifugiati su base sperimentale di un anno. Tedros ha affermato che l’OMS collabora con la CRR dal 2020 e che gli Stati membri non dovrebbero preoccuparsi che la CRR imponga qualcosa che non vogliono.

Visualizza online su: https://c-fam.org/friday_fax/who-gives-special-status-to-radical-abortion-group/

© 2024 C-Fam (Centro per la Famiglia e i Diritti Umani).

Autorizzazione concessa per uso illimitato. Credito richiesto.

www.c-fam.org