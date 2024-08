LG chiede il risarcimento dei danni per aver annullato un ordine per un display microLED per l'Apple Watch

Secondo un nuovo rapporto proveniente dalla Corea, LG sta cercando un risarcimento da parte di Apple perché l'azienda di Cupertino ha annullato il suo ordine di pannelli microLED per l'Apple Watch Ultra. Si vociferava già da diversi anni dell'Apple Watch Ultra microLED, prima che a marzo venisse annunciato che Apple aveva annullato il suo ordine di pannelli microLED.

Sembra che l'ordine sia arrivato da Osram, ma ora sembra che sia coinvolta anche LG, e l'azienda sudcoreana non vuole passare inosservata: vuole che Apple paghi la “sospensione” del progetto microLED dell'Apple Watch .

Il rapporto afferma che LG si stava preparando a realizzare un “processo di produzione del pannello posteriore microLED basato su una richiesta non ufficiale di Apple”. Ma poi, come abbiamo già appreso, Apple “ha effettivamente annullato il progetto di sviluppo dell’Apple Watch con microLED”.

LG ha investito decine di miliardi di won coreani nel progetto e, per vostra informazione, un miliardo di won equivale a circa 730mila dollari USA. Quindi decine di miliardi di won equivalgono a circa 65 milioni di dollari al massimo.

Sembra che LG abbia spostato alcune apparecchiature, fatto spazio per il processo di produzione del pannello posteriore microLED in una delle sue fabbriche, assunto manodopera e formato una task force. Anche molti fornitori LG si stavano preparando a consegnare le apparecchiature in quel periodo. A seguito dell'annullamento del progetto da parte di Apple, LG ha sciolto la sua forza lavoro e ha sostenuto costi significativi per garantire spazio e personale per il processo di produzione del pannello posteriore microLED.

È interessante notare che gli analisti del settore coreano prevedono che se Apple risarcisce LG per tutto questo, probabilmente pagherà all’azienda coreana un piccolo extra per i pannelli OLED che acquista da loro per iPhone e iPad. Questo perché Apple non ha annunciato pubblicamente che avrebbe sviluppato un Apple Watch con display microLED, né ha successivamente annullato il progetto.

