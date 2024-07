Le relazioni dovrebbero avere un impatto sulla vita delle persone – Naanda

Ewose Mokobi

Il direttore esecutivo delle relazioni internazionali Binda Nanda ha affermato che le relazioni esistenti tra Namibia e Ghana dovrebbero avere un impatto positivo sulla vita dei cittadini comuni in entrambi i paesi.

Nanda ha fatto le osservazioni durante una riunione del comitato permanente congiunto per la cooperazione della Namibia-Ghana tenutasi la settimana scorsa a Swakopmund.

Egli ha sottolineato che le deliberazioni devono svolgersi in modo mirato su questioni di interesse comune, raggiungendo così risultati tangibili e realistici che porteranno a un miglioramento significativo nella vita delle persone.

“La cooperazione bilaterale, il commercio e gli investimenti devono essere concreti per corrispondere allo stato delle nostre relazioni politiche; in quanto tali, la quinta sessione offre molte opportunità per aumentare lo slancio risultante”, ha affermato il Direttore esecutivo.

Inoltre, Nanda ha sottolineato che è necessario formulare risultati per raggiungere lo sviluppo sociale ed economico nei due paesi; Pertanto, gli accordi firmati forniscono una tabella di marcia per rafforzare la cooperazione in settori specifici.

“Inoltre, l’importanza del Comitato non risiede nel numero di accordi conclusi, ma nella loro tempestiva attuazione per avere un impatto sulla vita e sui mezzi di sostentamento della nostra gente, e questo dovrebbe essere il suo obiettivo principale”.

Nyanda ha osservato che le relazioni bilaterali tra Ghana e Namibia sono eccellenti e continueranno a crescere.

Ha sottolineato che gli sforzi congiunti per promuovere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile tra i due paesi dovrebbero essere una priorità.

Pertanto, “è necessario promuovere misure innovative per collegare efficacemente i due settori privati ​​per beneficiare dell’Area di libero scambio continentale africana”.

[email protected]