L'ambasciatore designato cinese in Zambia Han Jing presenta una copia delle sue credenziali

L'8 agosto 2024, l'Ambasciatore cinese designato in Zambia, Sua Eccellenza Han Jing, ha presentato una copia della lettera credenziale a Sua Eccellenza Mulambo Heimbi, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Zambia.

L'Ambasciatore Han ha affermato di sentirsi molto onorato di essere nominato 17° Ambasciatore.sì Sua Eccellenza il Presidente Xi Jinping ha ricevuto anche l'Ambasciatore cinese in Zambia e ha considerato questa una grande responsabilità. Ha ringraziato la parte zambiana per tutte le agevolazioni fornitegli e ha affermato che dopo la fortunata visita ufficiale di Sua Eccellenza il Presidente Hichilema in Cina lo scorso settembre, la fiducia politica reciproca tra i due paesi è stata rafforzata e la cooperazione pratica è stata rafforzata e sviluppata. La parte cinese è pronta a lavorare a stretto contatto con la parte zambiana per attuare quanto concordato tra i due capi di Stato e prepararsi al meglio per il prossimo vertice del Forum di cooperazione Cina-Africa (FOCAC). Ha inoltre portato i saluti di Sua Eccellenza il Ministro degli Esteri Wang Yi e si è congratulato con Sua Eccellenza il Ministro Heimbi per la sua recente visita di successo in Cina.

Il ministro Hembe ha dato il benvenuto all'ambasciatore Han a nome del governo dello Zambia e ha affermato che la parte zambiana attribuisce grande importanza al partenariato strategico e cooperativo globale tra Zambia e Cina e all'amicizia a tutto tondo, ed è disposta a rimanere in stretto contatto con la parte cinese cooperazione bilaterale e multilaterale e questioni scottanti a livello internazionale e regionale. Il ministro Heimbi ha affermato il pieno sostegno al prossimo vertice del Forum sulla cooperazione Cina-Africa e gli ha augurato un completo successo.

Distribuito dal Gruppo APO per conto dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese nella Repubblica dello Zambia.