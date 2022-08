La sua seconda vittoria agli Europei, qualificata ai quarti di finale

Alex Pantling tramite Getty Images Alex Pantling tramite Getty Images

CALCIO – NO COCORICO, NO FUOCHI D’ARTIFICIO: Giovedì 14 luglio gli azzurri hanno lottato per dominare il Belgio (2-1), ma si sono assicurati un biglietto per accedere ai quarti di finale di Euro con il loro vantaggio, un successo segnato dal preoccupante infortunio del fuoriclasse Maria Antonietta Catuto.

L’uscita anticipata e spaventosa del registratore seriale pone un serio ostacolo al piano del Team France, eppure è stato ben eseguito da un punto di vista aritmetico. Le prossime uscite mediche saranno attese per quanto riguarda ‘MAK’, sempre con le stampelle dopo la pausa…

⏱ 22′ Les Bleues sono in vantaggio e dominano la partita, ma devono rompere con Katoto, causa infortunio! … https://t.co/bLk57tKctU CanalFoot Club Vedi il tweet

Nel frattempo, la formazione di Corinne Deacon ha reso la vita più facile in questo primo turno, dato che la qualificazione e il primo posto per il girone sono già stati assicurati in vista della partita di lunedì prossimo contro l’Islanda, sempre a Rotherham.

I Bleues non lasceranno presto lo stadio junior di New York (meno di 8.200 spettatori questo giovedì) poiché vi supereranno il loro primo test della capitale lì, il 23 luglio nei quarti di finale, probabilmente contro la Svezia, il vicecampione olimpico o l’Olanda , i campioni d’Europa.

Non puoi visualizzare questo contenuto perché hai rifiutato i cookie associati a contenuti di terze parti. Se desideri visualizzare questo contenuto, puoi farlo Cambia le tue scelte

Congratulazioni a Bleues, che stasera si è assicurato l’essenziale: qualificazione ai quarti di finale e primo posto al… https://t.co/K2kJgSz3di – Amelie Odea Castera (@AOC1978) Vedi il tweet

Il livello delle avversità è destinato a salire di parecchi gradi, dopo la corsa elettrica iniziale contro l’Italia (5-1) e un successo molto più stretto contro il Belgio, una squadra ben meritata nonostante il loro pedigree più debole.

Tra le buone notizie, la squadra francese può contare sulle esplosioni delle sue squadre per far saltare i blocchi in bundle, con una coppia che già sta facendo benissimo: Sakina Kerchaoui e Delphine Cacharino a sinistra, ed Eve Perisset e Kadediatou Diani a destra.

occasioni perse

Diamond Diani ha brillato ancora giovedì con equitazione, dribbling e una presenza preziosa in area, come nella prima registrazione in cui il suo colpo di testa ha colpito nel segno un cross di Karchowie (6, 1-0).

La brillantezza dell’inizio caldo è svanita rapidamente, poiché lo slancio di Kattuto è stato interrotto in un’innocua fase offensiva. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha smesso di correre ed è apparso un sorriso di dolore prima di lasciare il campo con un dolore lancinante e zoppicando.

“Non sembra male, ma sta comunque soffrendo”, ha detto l’allenatore Corinne Deacon su TF1 nel primo tempo.

Il suo attaccante, che il giorno prima si era infortunato al ginocchio in allenamento, ha seguito il resto della partita dal podio, stampelle alla mano.

Questa sorte non ha cambiato il volto della partita, a favore dei Blues, ma sono stati comunque sorpresi dal primo tiro dei Red Flames, firmato da Janis Cayman (36, 1-1).

La belga di OL ha giocato un brutto scherzo ai suoi compagni di club, lasciandosi alle spalle Griedge Mbock e superando in astuzia Wendie Renard in area di rigore.

Il pareggio ha messo in evidenza la friabilità del parafango posteriore tricolore, in sequenza, poroso già visto nel secondo tempo contro l’Italia.

Mbok è stato lasciato in panchina quattro giorni fa, con sorpresa di tutti, ma Mbok non ha giocato a lungo, perché l’espulsione è arrivata di testa (41, 2-1) dopo un forte cross di Clara Mathieu, l’altra giocatrice che se l’è meritata. Le strisce iniziano giovedì.

Tutti sorrisi, il difensore dell’OL è venuto a festeggiare il suo ottavo gol in nazionale con Aïssatou Tounkara, sua grande amica e rivale, che le ha rubato il posto contro l’Italia.

Ouleymata Sarr (68) e soprattutto Wendie Renard (90) hanno avuto l’opportunità di fornire un risultato più soddisfacente a Blue, ma il sostituto di Katuto ha sbagliato il suo recupero e poi il capitano ha sbagliato completamente il suo rigore.

8 – Wendie Renard è il primo giocatore dei Bleues a tentare almeno 8 tiri senza segnare durante una partita di EURO… https://t.co/Clc1WTDKda – OptaJean (@OptaJean) Vedi il tweet

Vedi anche su HuffPost: Thuven si scusa “con tutta Marsiglia” dopo i commenti off-air