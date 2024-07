La scienza ha scoperto il motivo della nostra riluttanza a lavorare lunedì

Notizia

Gli specialisti concordano sul fatto che dormiamo sempre meno, anche durante il fine settimana. Non è sempre facile riposarsi il sabato e la domenica, tra pulizie, spesa e inviti ad uscite varie. Tuttavia, secondo uno studio tedesco, dormire bene nei giorni liberi è essenziale per l'efficienza sul lavoro.

Una struttura di riferimento presso l'Università di Mannheim è la più professionale sul posto di lavoro, ma la qualità del lavoro delle persone alla fine della settimana è influenzata dalla capacità dei dipendenti di riconnettere il sistema mentale al lavoro in futuro, ed è ha un'efficacia duratura della settimana.

Perché un gran numero di lavoratori fa fatica a tornare in ufficio il lunedì mattina, dopo essere stato lontano dall’ufficio per 48 ore. Alcuni tendono addirittura ad essere aggressivi quel giorno, per poi allentarsi nel corso della settimana articolo È stato pubblicato nel 2021 dal Journal of Applied Psychology. Per alcuni, questo fenomeno è addirittura patologico. I ricercatori parlano di “sindrome del lunedì mattina”, un disturbo che si manifesta, tra le altre cose, con mancanza di energia, irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Se l’esistenza di questa sindrome è contestata, non c’è dubbio che i lavoratori debbano effettuare un processo di reengagement psicologico, cioè di riconnettersi mentalmente con i propri obiettivi professionali, dopo giorni di riposo. Autori Lo studio attualepubblicato in Giornale del comportamento organizzativoavanzano l'idea che i lavoratori hanno meno difficoltà ad arrivare al lavoro il lunedì quando dormono bene durante il fine settimana.

Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno seguito 310 dipendenti tedeschi per cinque settimane. Questi ultimi hanno dovuto rispondere il lunedì ad un questionario sulla qualità del loro sonno e al loro ritorno al lavoro, e poi il venerdì ad un altro questionario sul livello di fatica e di rendimento durante la settimana.

Si è scoperto che i volontari che si sono riposati abbastanza durante il fine settimana hanno avuto meno problemi ad andare al lavoro il lunedì mattina. Al contrario, coloro che non hanno dormito bene nei giorni liberi hanno avuto più difficoltà a riprendere il ritmo delle cose. Sorprendentemente, i lavoratori che lavoravano di notte il sabato e la domenica molto brevi a causa dei loro vari obblighi sociali sembravano immuni. Lunedì mattina sono riusciti ad andare al lavoro, nonostante la mancanza di sonno.

D'altro canto, i firmatari dello studio hanno indicato che la fatica accumulata durante il fine settimana non influisce direttamente sulle prestazioni dei dipendenti. Ma poiché la fatica compromette l’efficacia a lungo termine, è importante dare priorità al riposo.

Ecco perché devi assicurarti di dormire bene il sabato e la domenica. Può sembrare banale, ma il sonno è la chiave per rendere il lunedì una giornata appagante e produttiva, e non più il giorno peggiore della settimana. Per fare questo, applica i principi del “fine settimana tranquillo” ed elimina il senso di colpa del riposo. Senza energia non andrai lontano.