Una scoperta subacquea eccezionale: iscrizioni faraoniche rinvenute sotto le acque del Nilo

Recenti lavori archeologici sottomarini nel fiume Nilo, condotti da un team congiunto del Consiglio Supremo delle Antichità d'Egitto e dell'Università Paul Valéry di Montpellier, hanno rivelato scoperte notevoli nella zona. Ho riferito. Sott'acqua, vicino ad Assuan, sono state trovate sculture e iscrizioni di faraoni egiziani, risalenti al Nuovo Regno e al Periodo Tardo.

Questi manufatti, che sono stati sommersi dopo la costruzione della diga di Assuan negli anni '60, attestano l'importanza storica e strategica di questa regione. Le tecniche utilizzate per documentare questi reperti, come la fotogrammetria, forniscono una migliore comprensione del contesto storico e culturale dell'antico Egitto, fornendo una nuova prospettiva sulle dinastie faraoniche e sul loro vasto patrimonio.

Un'eccezionale scoperta subacquea nelle acque del Nilo

Durante questa missione, gli archeologi hanno scoperto iscrizioni geroglifiche. Rappresentano molti dei faraoni dell'antico Egitto. Questi reperti sono stati rinvenuti in un’area inondata dall’acqua a seguito della costruzione dell’Alta Diga di Assuan tra il 1960 e il 1970. Questa diga ha lo scopo di controllare le piene del Nilo e produrre elettricità. Ma ciò ha portato all’inondazione di molte aree, compresi i siti archeologici.

Prima dell’alluvione, l’UNESCO aveva condotto una campagna su larga scala per salvare i tesori archeologici della regione. L'organizzazione ha trasferito alcuni monumenti archeologici, come i templi di Abu Simbel. Tuttavia, nonostante questi sforzi, non è stato possibile spostare in tempo molti manufatti. E l'acqua li inghiottì. Sono rimasti intatti, ma sono rimasti nascosti per decenni.

Tra i faraoni identificati ci sono Amenhotep III (1390-1352 a.C.), Thutmose IV (1400-1390 a.C.), Psammetikos II (595-589 a.C.) e Apres (589-570 a.C.). Questi sovrani appartengono rispettivamente alla diciottesima e alla ventiseiesima dinastie. Questi periodi sono caratterizzati da grandi conquiste architettoniche e prosperità economica.

Conosciamo Amenhotep III e Tuthmosis IV, in particolare, per aver costruito imponenti monumenti e ampliato i confini dell'Egitto. Da parte loro, Psammatikos II e Apris governarono durante periodi di rinascita culturale e militare. La scoperta delle loro rappresentazioni sotto le acque di Assuan apre una finestra non solo su questi periodi storici, ma anche sulle pratiche culturali e artistiche dell'epoca.

Metodi e tecniche utilizzate ad Assuan

La missione archeologica guidata dal dottor Chris Craciun ha implementato una serie di tecniche avanzate per documentare i reperti sommersi. Sotto la guida del dottor Hisham El-Laithi, capo del settore di conservazione e registrazione delle antichità egiziane, il team ha intrapreso diverse operazioni di immersione per raggiungere i siti sottomarini.

Una volta lì, hanno fotografato in dettaglio le incisioni su pietra per la fotogrammetria. Questo è un modo per scattare molte foto da diverse angolazioni per creare modelli 3D.

Oltre alla fotogrammetria, il team ha utilizzato il disegno archeologico per documentare manualmente i dettagli delle iscrizioni, garantendo una precisione che integra i modelli digitali. Questi modelli 3D consentono non solo un’analisi dettagliata, ma anche la conservazione digitale dei manufatti, essenziale per la ricerca futura. Il dottor Islam Selim, direttore generale del Dipartimento di antichità sottomarine, ha confermato che queste tecniche sono necessarie per preservare le iscrizioni.

Forniscono modi innovativi per proteggere e studiare i reperti, garantendo che i manufatti rimasti sott'acqua per lungo tempo possano essere preservati e condivisi con la comunità scientifica globale. Utilizzando queste tecniche, i risultati possono essere pubblicati scientificamente. Contribuiscono quindi ad arricchire la nostra comprensione dell’antico Egitto e a proteggere il suo inestimabile patrimonio culturale.

L'importanza storica della città di Assuan sul fiume Nilo

Assuan si trova al confine meridionale dell'antico Egitto. Questa città ha svolto un ruolo strategico cruciale in tutta la storia egiziana. È stato il punto di partenza di numerose spedizioni verso sud e una porta d'accesso al resto dell'Africa. Assuan rappresenta un centro commerciale e culturale. La zona è ancora famosa per i suoi numerosi templi, tra cui Abu Simbel.

Questo enorme sito ospita quattro colossali statue di Ramesse II, ciascuna alta circa 21 metri. Queste statue, insieme agli affreschi e ai bassorilievi del tempio, illustrano la grandezza e il potere dell'Egitto durante il regno di Ramesse II. Il Complesso di Philae, un altro sito iconico di Assuan, ospita l'ultima iscrizione geroglifica egiziana, scavata nel 394 d.C. Rappresenta quindi la fine dell’era faraonica.

Alejandro Jiménez Serrano, professore di egittologia all'Università di Jaén, sottolinea che la regione di Assuan era anche un'importante cava di granito. Questo materiale è stato utilizzato nella costruzione di numerosi templi e statue in tutto l'Egitto. Le cave di Assuan forniscono granito di alta qualità, caratterizzato da durabilità e bellezza.

Va notato che queste nuove scoperte sottomarine potrebbero essersi spostate in altre aree per progetti di costruzione. Oppure facevano parte di templi locali che non sopravvissero all'alluvione. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che molti dei reperti rinvenuti nell'area mostrano segni di preparazione al trasporto. Pertanto, da un lato, le scoperte recenti consentono una panoramica delle attività locali dell’epoca. D'altra parte, fanno luce sulle pratiche commerciali e industriali nell'antico Egitto.

prospettive future

Il lavoro del team archeologico continua nella speranza di scoprire ulteriori iscrizioni e manufatti sotto le acque del Nilo. Queste esplorazioni mirano ad arricchire la comprensione dell'antico Egitto, in particolare della XVIII dinastia e del periodo tardo. I ricercatori, tra cui Jitsi Dijkstra dell'Università di Ottawa e William Carruthers dell'Università dell'Essex, hanno evidenziato in un articolo pubblicato su Scienza in direttaL'importanza di queste scoperte è evidente nel valutare l'entità dei resti archeologici ancora conservati sott'acqua.

Sottolineano che queste scoperte potrebbero rivelare nuove informazioni sulle pratiche culturali, religiose ed economiche dell’epoca. Forniscono anche un'opportunità unica per preservare e studiare i manufatti perduti. Continuando la loro ricerca, gli archeologi sperano non solo di scoprire nuovi tesori, ma anche di comprendere meglio la storia e il patrimonio dell'antico Egitto.

fonte : Ministero egiziano del turismo e delle antichità