La quadratura del cubo, puzzle matematico de “Il mondo” n. 22

Nel 1901, il progettista di puzzle Sam Lloyd pubblicò il seguente puzzle: Prendi un quadrato da cui è stato rimosso un quarto della sua superficie come in Figura A. È possibile tagliare la forma ottenuta in più pezzi in modo da poter ricostruire la forma? Quadrato con pezzi? Nel mettere insieme questo puzzle, Sam Lloyd pensava di aver trovato una soluzione in quattro pezzi, ma quella soluzione si è rivelata sbagliata. Nel 1911, Henri Dudigny trovò una soluzione in cinque pezzi, ma la domanda se potesse essere realizzata in soli quattro pezzi rimase senza risposta… fino a maggio 2024. E due mesi fa, il designer di puzzle Vesa Timonen ha rivelato di aver scoperto la soluzione riprodotto nella figura B.

Questa sezione è l'ultima della stagione prima della pausa estiva. Quindi, di tanto in tanto, come Sam Lloyd, vi presenterò un puzzle per il quale non ho la soluzione perfetta.

Partendo da un cubo di carta cavo, puoi tagliarlo in più pezzi per ricostruire con questi pezzi un quadrato piatto? Quanti pezzi minimi è possibile?

La figura C, ad esempio, mostra che è possibile realizzare un rettangolo da soli due pezzi. So che un taglio così quadrato è possibile da quando ne ho trovato uno, ma non sono convinto di avere il taglio minimo.

