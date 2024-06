La missione Redmane Freyja prosegue nel DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree

Redman Freyja È uno dei primi NPC che incontrerai Anello Al-Din'S L'ombra di Erdtree Contenuto scaricabile. Ci incontreremo lì Pianura del cimiteroall'inizio della tua avventura nel Regno delle Ombre.

In questo Anello Al-Din Guida ai DLC, ti spiegherò come procedere Come completare la missione Redmane Freyja In L'ombra di Erdtree.

Dove trovare l'NPC Redmane Freyja nel DLC Elden Ring

Redmane Freyja riposa accanto a un altro NPC, Hornscent Sito web della Croce delle Grazie a tre vie. Puoi trovare questo sito di benedizione alla fine della strada principale Pianura del cimiteroPrima che si divida nel percorso occidentale verso il castello di Pelorat, nel percorso nord verso il lago e nel percorso orientale verso il castello di Enses. (Qui è dove troverai la prima delle croci di Michaela.)

Parla qui con Redmane Freyja per iniziare a ripetere il suo dialogo. Quindi proseguire attraverso il castello di Pelorat. Mentre sei all'interno, puoi evocare Redmane Freyja per combattere il boss del Leone Danzante della Bestia Divina in cima al castello, ma questo non è necessario per completare la sua ricerca.

Prima di lasciare Gravesite Plain, assicurati di trovare e parlare con un altro NPC; Signore Ansbach, al cancello principale del sito Grace. Ne avrai bisogno per aiutare Freyja più tardi.

Incontro con Freyja alla Fortezza dell'Ombra

Una volta ucciso il Leone Danzante della Bestia Divina, non incontrerai più Freyja Mantorosso per molto tempo. Continua attraverso il Regno delle Ombre finché non ti avvicini ad esso Salva l'ombra. Quando lo fai, riceverai una notifica La grande runa è stata spezzata. Questo dovrebbe accadere – non stai facendo nulla di sbagliato qui – e metterà alcuni NPC su un nuovo percorso.

Quando una grande runa viene rotta, è bello tornare di nuovo Parla con tutti gli NPC Li hai incontrati finora, per verificare i tuoi progressi nelle loro missioni e ascoltare i loro nuovi dialoghi. Questo non sembra necessario per Redmane Freyja, supponendo che tu le abbia parlato in precedenza nel DLC. Tuttavia, riceverai da lei contesto e dialoghi aggiuntivi, quindi è meglio andarla a trovare prima di continuare.

Una volta completato il tour mondiale degli NPC, dirigiti verso Shadow Keep e avanza attraverso il dungeon. Verso la fine incontrerai Freyja nella posizione di Grace Settimo piano del negozio di campioni. Sarà dietro la posizione di Grace, sotto copertura e alla ricerca di informazioni sul generale Radan.

Parla con Freyja ed esaurisci tutti i suoi nuovi dialoghi. Non sarebbe stata dell'umore giusto per la conversazione, e borbottava tra sé e sé sulla necessità di parlare con Sir Ansbach.

Ricevi il messaggio di Freyja da Sir Ansbach

Avresti dovuto già parlare con Sir Ansbach alla Piana della Tomba, prima che la Grande Runa venisse rotta. Se gli parli di nuovo dopo la Grande Runa, sarà già arrivato alla Fortezza dell'Ombra prima del tuo arrivo. In caso contrario, vai a parlargli di nuovo e riposati.

Troverai Sir Ansbach Primo piano del negozio di campioni, anche se non è in una posizione conveniente come Redmane Freyja. Dalla posizione di benedizione al primo piano, vai avanti attorno al mostro gigante, sali le scale alla tua sinistra, oltre gli scaffali, poi scendi le scale alla tua destra in una piccola stanza. Troverai Sir Ansbach nell'angolo posteriore che legge un libro.

Parla con Freyja al piano di sopra e poi vai ad Ansbach e raccontagli della sua situazione. Esaurisci il suo dialogo e poi vai a riposare di nuovo. Ritorna da Sir Ansbach e lui te lo darà.Messaggio a Freya“. Torna da Freyja al settimo piano e consegnale il messaggio di Ansbach. Continua a parlarle finché il dialogo non si esaurisce e lei ti dà Scudo del leone d'oro.

Se ti riposi di nuovo, dovrebbe scomparire.

Ora puoi tornare da Sir Ansbach per raccontargli la reazione di Freyja al suo messaggio e continuare la sua missione.

Come completare la missione Redmane Freyja

Una volta consegnato il messaggio di Freyja Ansbach e parlato con lei, avrai effettivamente completato la sua missione. Tuttavia, appariranno di nuovo nelle vicinanze Fine del DLC. – insieme ad altri volti familiari. Continua semplicemente lungo il percorso principale e otterrai la conclusione della storia prima di raggiungere il boss finale.

Alla ricerca di altro L'ombra di Erdtree Linee guida? Consulta le nostre guide su Anello Al-Din Armature DLC, armi, parti della mappa, posizioni dei doni, boss e missioni per il Conte Ymir e la Nonna Hornescente.