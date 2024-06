Test di Google delle panoramiche AI ​​utilizzando le schede di collegamento in alto

Barry Schwartz è un esperto tecnico, redattore collaboratore di Search Engine Land e membro del team di programmazione per gli eventi SMX. Lui è il tuo proprietario mattone arrugginito, una società di consulenza web con sede a New York. Anche correndo Tavola rotonda sui motori di ricercaun popolare blog di ricerca su argomenti SEM molto avanzati.

Nel 2019, Barry ha ricevuto l'Outstanding Community Service Award da Search Engine Land, nel 2018 è stato nominato “American Search Person of the Year” dagli US Search Awards, puoi saperne di più qui e nel 2023 è stato elencato come US Search Person dell'anno unito. 50 PPCer più influenti secondo Marketing O'Clock.

Barry può seguirlo Su X qui E puoi saperne di più Sono Barry Schwartz.