La mappa Caldera in Call of Duty: Warzone è ora un set di dati USD gratuito

Activision ha rilasciato Mappa della Caldera da Call of Duty: Warzoneun gioco Battle Royale online gratuito, come set di dati open source in USD.

Riteniamo che le risorse, che possono essere importate in applicazioni DCC come Blender, Houdini, Maya e UE5, siano il primo grande set di dati di gioco nel mondo reale ad essere aperto in questo modo.

Mappa della Caldera predefinita Visualizzazione USD Visualizzatore USD. Dovrebbe anche essere possibile caricare risorse in altre applicazioni che supportano il formato file USD.

Un set di dati USD open source basato su una vera mappa di gioco multiplayer online

L'originale è una copia della mappa Caldera in Call of Duty: Warzone, che era È andato in pensione l'anno scorso Activision ha chiuso il gioco originale Warzone per concentrarsi su Warzone 2.0.

Sebbene questi non siano i dati di produzione originali – piuttosto “parti di essi convertiti” in dollari americani – Activision afferma che “rappresenta la scala e la complessità” delle mappe attuali.

La risorsa contiene tipi di dati che possono essere rappresentati come geometria, inclusa la geometria della scena e della collisione, ma non materiali o trame: una decisione presa per mantenere bassa la dimensione del file.

Contiene più di 5 milioni di mesh, 28 milioni di primitive e 1 miliardo di punti, compresi quelli che rappresentano i metadati della scena come le magnitudini dell'illuminazione.

Activision ha anche incluso nel gioco i dati sul percorso dei personaggi che mostrano come i giocatori agiscono sulla mappa.

Una risorsa preziosa per artisti di giochi, sviluppatori di pipeline e strumenti

Per quanto ne sappiamo, Caldera è la prima risorsa di gioco reale di queste dimensioni ad essere open source.

Precedenti grandi set di dati USD open source sono stati tratti da iconici VFX e progetti di animazione, come l'origine della scena dell'isola di Vaiana di Walt Disney Animation Studios e ALab di Animal Logic.

Activision descrive il gioco come un “ampio paesaggio interconnesso con una genitorialità complessa” e le “relazioni semantiche spesso implicite” tipiche degli originali di produzione reale.

Oltre a testare le linee di produzione, i potenziali casi d’uso includono lo sviluppo di strumenti di gioco come i sistemi di orientamento basati sull’intelligenza artificiale.

Dovrebbe anche essere una risorsa preziosa per gli artisti che iniziano a sviluppare giochi, a testimonianza del tipo e della complessità delle risorse 3D che gli studi AAA si aspettano dai titoli attuali.

Licenze e requisiti di sistema

Il set di dati Caldera è disponibile in formato USD, quindi dovrebbe essere possibile importarlo Qualsiasi app DCC supporta USDCome Blender, Houdini, Maya, Unity e UE5.

È disponibile su misura Contratto di licenza per uso non commerciale di Activision Per progetti non commerciali e di ricerca.

Maggiori informazioni sul set di dati Caldera USD sul blog Activision

Scarica il set di dati gratuito di Call of Duty: Warzone Caldera USD da GitHub

(scarica 4GB)

