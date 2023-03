Joe Montemoro parla prima della partita importante per la squadra femminile

Nel corso di una diretta streaming Twitch sul canale ufficiale della Juventus, Joe Montemoro ha parlato in vista della sfida del Paul Scudetto femminile contro il Milan. Dai un’occhiata ad alcune delle sue dichiarazioni in questo articolo.

Allenamento bianconero:

” È qualcosa della mia generazione, molto speciale, conosciamo l’identità e il marchio Juventus ed è molto importante sulla scena mondiale, sono cresciuto in Australia, sono l’allenatore della Juventus ed essere qui è un privilegio. »

Come gestisci il gruppo con gli infortuni?

” Quando succede qualcosa del genere, purtroppo fa parte del nostro lavoro e il calcio viene messo da parte. Non significa niente, devi capire la persona, la persona e lo stato mentale, che è molto importante. Il gruppo è molto speciale, molte ragazze sono amiche fuori dal campo e siamo unite. »

La prossima partita è contro il Milan:

” Ci siamo allenati bene, la squadra è pronta per una sfida importante, ci giochiamo tutto. Sappiamo che il Milan ci ha tolto sei punti quest’anno e sappiamo che questo è raro, ma siamo pronti mentalmente e fisicamente per avvicinarci a questa partita. »

Pollo scudetto:

” È qualcosa di nuovo anche per me. Diverso da quello che ho fatto in Australia. Ti confronti con i migliori giocatori e quelli che meritano di essere tra i primi cinque. Hanno fatto tutti un buon torneo. Secondo me è tutta una questione di mentalità, ho già giocato due volte con squadre, le conosciamo, la squadra ha forza, resistenza, idee chiare e freschezza d’animo. Capisco la scelta della federazione ma abbiamo più possibilità di vedere squadre che conquistano campionati importanti in più partite, così possiamo mostrare la forza del calcio femminile in Italia. »

Gara scudetto:

” Nel corso dell’anno la Roma ha meritato di stare al top perché ha fatto più punti. Abbiamo vinto gli scontri diretti. La Roma ha questo vantaggio di punti, e se perde punti può perdere solo lo scudetto. Con gli scontri diretti più importanti del mio paese tutt’altro che conclusi, c’è ancora molto da giocare. »

Quale approccio dovrebbe essere per questa partita?

” Come al solito, le ragazze rispondono a queste cose da un punto di vista importante. Si sono presi le loro responsabilità e hanno capito dove eravamo. Abbiamo giocatori che hanno fatto cose importanti nella loro carriera e diciamo solo che anche questo raggruppamento è nuovo. Ogni punto e ogni caso è importante, da ripetere per otto settimane, la settimana lavorativa è stata molto positiva. »

Lo stile di gioco è importante:

“ Calcio, lo stile deve parlare. Deve essere un piacere vedere la squadra giocare. Per me, la cultura dell’intrattenimento è importante, ed è un gioco che amiamo guardare e da lì cresciamo tutti. Mentalmente dobbiamo crederci a modo nostro e giocare con tutti. Siamo la Juventus, un marchio internazionale molto forte che rappresenta molto e dobbiamo sottolinearlo con raffinatezza, umiltà e giocosità, che è importante nel calcio femminile. »

Questa squadra ha sviluppato:

” Sono stata fortunata perché sono cresciuta in ambienti diversi, le mie esperienze sono state Inghilterra e Australia, eravamo donne intime. La mia visione del calcio è moderna, stare a livelli che creano soprattutto un gioco globale importante e bello. L’unico modo per andare avanti è quando hai visto molte partite dall’estero e hai idee importanti sul gioco. La Scuola Italiana non è da sottovalutare, è importante e ho la possibilità di mettere insieme tutti questi pezzi e dare la band allo staff e a chi ci circonda. La Juventus è la squadra più internazionale per partecipazione a situazioni di crescita calcistica. »

Messaggio per la squadra?

“ Voglio ringraziare tutti, anche i tifosi. Siamo un gruppo di ragazze che lottano per una maglia ogni settimana, è un vero onore indossare questi colori ogni settimana e farlo per i tifosi. Ci saranno momenti che non saranno positivi ma i veri tifosi sono sempre con noi e li ringrazio per questo. »

Dati via Ilbianconero.com.

Vedi altro