Jack Monroe disegna una collezione di ceramiche che sembrano cartone

Il ceramista francese Jacques Monero ha creato Carton, una collezione di ceramiche che sembrano fatte di cartone e nastro adesivo.

IL gruppoQuesta collezione è composta da vasi e teiere ed è ispirata alla natura usa e getta del cartone.

“Sono sempre stato molto sensibile alle cose che vengono corrotte dal tempo e alle cose che non durano”, ha detto Monero a Dezeen della collezione, che ha descritto come “una presa in giro del nostro mondo di sovrapproduzione e consumo eccessivo”.

Per ottenere l'aspetto realistico dei cartoni animati della ceramica, Monero ha combinato tre diversi tipi di gres porcellanato per creare texture e colori accurati.

I pezzi di nastro bianco che li accompagnano sono realizzati in smalto, la cui progettazione richiede un processo lungo e metodico.

“[They are] “Il risultato di centinaia di test per arrivare alla ricetta giusta”, ha detto.

Anche se sembra fatto di cartone e nastro adesivo, il processo di produzione del set ha comportato molti miglioramenti.

“I pezzi rappresentano una vera sfida tecnica”, ha spiegato Monrod.

“Mi ci è voluto circa un anno e mezzo per ottenere il risultato che volevo. Il processo di modellatura richiede grande attenzione ai dettagli e non lascia spazio a errori.”

Monrod, che ha iniziato la sua attività di ceramica nel 2021, ha spiegato che i pezzi mirano anche a sfidare le aspettative su come interagiscono con l’acqua.

“Il contrasto tra un oggetto di cartone contenente acqua è sorprendente”, ha detto.

“Quando una goccia cade di lato, abbiamo l'impressione che l'intero oggetto si dissolva e l'acqua inondi la stanza.”

Vasi, brocche e teiere sono funzionali e impermeabili, anche se il loro scopo primario è decorativo per via della loro forma delicata.

Ogni pezzo presenta dettagli intricati, che Monero ha progettato per “congelare la fragilità”.

Il vasaio ha affermato che l’idea che i pezzi sarebbero durati più a lungo se realizzati in ceramica anziché in cartone era un elemento che lo interessava nella collezione, sottolineandone la “natura contraddittoria”.

“Se qualcuno nascondesse uno dei miei pezzi, potrebbe rimanere sulla Terra per 3.000 anni”, ha aggiunto.

Monneraud intende continuare ad ampliare la gamma di cartone.

“Non vedo l'ora di continuare a esplorare le infinite forme che ho in mente e di creare vasi più grandi”, ha affermato.

Monroe risiede ad Anglet, in Francia. I suoi precedenti lavori in ceramica includono portauova, bottiglie di olio e ciotole.

Tutte le foto per gentile concessione di Jack Monero.