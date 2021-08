Stati negli emoji per gridare al mondo che sei in vacanza

L’app Gmail per Android vede l’arrivo di una nuova funzionalità: la possibilità di indicare uno stato personalizzato se non sei disponibile, il tutto accompagnato da un’emoji per favore.

Dopo aver consentito a tutti gli utenti di passare all’interfaccia Spazio di lavoro di GoogleGmail Continua ad aggiornare a piccoli passi, che consiste principalmente nel portare nell’ambiente il maggior numero possibile di servizi Google GmailCome Google Chat per esempio. Come promemoria, la sezione chat è un tipo di messaggistica istantanea messaggero, anche in allentato Per restare in tema.

Aderendo a Workspace, l’app di messaggistica istantanea ha anche permesso di selezionare lo stato. Ad esempio, puoi selezionare Attivo, Non disturbare e Assente. Ciò ha senso soprattutto se utilizzi Google Chat, che si trova a sinistra della tua interfaccia, o se lavori in un ambiente che utilizza questa chat istantanea.

Di recente è anche possibile selezionare uno stato più personalizzato, con un messaggio a scelta preceduto da un’emoji. Ad esempio, puoi scrivere: “dare da mangiare al gatto” o “è andato a prendere un panino”. Fondamentalmente, hai quattro opzioni abbastanza comuni a tua disposizione.

Android ruolo

Tranne qui, questa funzione non è disponibile sull’app Android per Gmail. Ma come notato dal sito 9to5Google, succede. Sia che utilizzi gli stati su Gmail o Google Chat, dovresti trovare presto la funzione Aggiungi stato nel riquadro di navigazione a sinistra.

Ho aggiornato l’app da solo questa mattina, ma non ha ancora mostrato quell’opzione. Tuttavia, non dovrebbe essere troppo lungo. È in via di diffusione.

Per aiutare ad attivare questa funzione, si consiglia di attivare invece Chat su Gmail. Nelle impostazioni del tuo account, nella scheda Generale, puoi selezionare “Mostra le mie schede chat e stanze virtuali”. Se ti piace, abbiamo anche Tutorial dedicato a questo compito.

Per gli utenti iOS, purtroppo questo non è disponibile al momento della scrittura.