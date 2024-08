Il viaggio olimpico sta volgendo al termine per Powell ed Exum

Questo è tutto quello che ho scritto. Il periodo di Dwight Powell e Dante Exum a Parigi non finirà con nessuno dei due giocatori dei Dallas Mavericks sul podio olimpico insieme ai loro connazionali. Le squadre di basket maschile canadese e australiana, rappresentate rispettivamente da Powell ed Exum, sono state eliminate martedì al primo turno della fase a eliminazione diretta.

Powell e il Team Canada hanno affrontato la Francia ospitante, con Powell che ha nuovamente iniziato la partita. Maverick ha segnato quattro punti, nove rimbalzi, tre assist e un recupero in 24 minuti. Sfortunatamente, ciò non è bastato per aiutare il Canada a raggiungere le semifinali. Ha perso contro Victor Wembanyama e la sua squadra francese con un punteggio di 82-73.

Powell conclude la sua carriera olimpica di quattro partite con una media di 6,5 punti, 5,7 rimbalzi, 0,7 assist e 1,2 palle recuperate in 22,5 minuti a partita.

Foto scattata da Jesse D. Garrabrant/NBAE tramite Getty Images

In altre competizioni olimpiche, Exum e la sua squadra australiana non sono riusciti a sopravvivere a Nikola Jokic e alla Serbia. La Serbia ha forzato i supplementari e ha vinto 95-90. Exum ha segnato 12 punti, due rimbalzi, cinque assist e un muro in 27 minuti dalla panchina.

Exum ha saltato la prima partita delle Olimpiadi per un infortunio alla mano, ma è tornato e ha segnato una media di 11 punti, 2,3 rimbalzi e quattro assist in 22,6 minuti nelle sue tre partite dalla panchina.