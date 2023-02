Data di uscita, trailer, meccaniche ritmiche e platform di “Goodbye Volcano High” per Teen Dino Adventure

Il liceo è un momento in cui fare amicizia, amare non corrisposto e sperare che il mondo non venga distrutto prima che ti diplomi. Almeno questo è il caso del prossimo gioco indie Addio vulcano alto. Questo gioco ritmico narrativo sui dinosauri nei loro primi anni sembra essere sorprendentemente elegante e interessante e arriverà prima di quanto pensi. Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo Addio vulcano alto.

quando sarà Addio vulcano altoData di rilascio?

Durante lo spettacolo Sony State of Play nel febbraio 2023, Addio vulcano alto ha annunciato che uscirà il 15 giugno 2023.

Originariamente previsto per un’uscita nel 2021, Addio vulcano alto Ha subito molti ritardi. il primo Il rilascio è stato posticipato al 2022 a causa delle complessità dello sviluppo e di un riavvio narrativo. il secondo spingendo ulteriormente il gioco nell’anno 2023 a causa della portata “ambiziosa” del gioco. Ma ora, dopo tutti questi ritardi, abbiamo finalmente una data di rilascio definitiva!

Una storia sui dinosauri alla fine del liceo e forse sulla fine del mondo. KO_OP

È lì Addio vulcano alto trattore?

SÌ! nel lontano 2020 Addio vulcano alto L’annuncio è stato fatto tramite un trailer di presentazione che mostrava poco più di alcuni personaggi e un’idea generale del progetto, puoi verificarlo qui:

Dopo i molteplici ritardi che il gioco ha subito, non è stato mostrato molto da quel trailer iniziale. Ciò è cambiato durante il Sony State of Play del febbraio 2023, che ha dato una nuova occhiata alla storia e al gameplay del gioco: dai un’occhiata:

Quali sono le piattaforme Addio vulcano alto venendo io?

Addio vulcano alto Sarà una console esclusiva per l’hardware Sony, in arrivo su PlayStation 4 e 5 al momento del rilascio. Verrà rilasciato anche per PC tramite Steam.

Al momento non ci sono piani per Addio vulcano alto Per venire su Xbox.

Qual è la storia Addio vulcano alto?

Addio vulcano alto Ambientato in un mondo di dinosauri antropomorfi, è incentrato su Fang e Trish di VVORM DRAMA e sul loro gruppo di amici alle prese con il primo anno di liceo. Con la fine di questa era della loro vita che incombe sulle loro teste, il gruppo esamina se hanno avuto abbastanza tempo per fare le cose che vogliono e creare le relazioni che temevano di perseguire. Nel frattempo, una cometa letterale potrebbe venire a spazzare via la civiltà, ma sicuramente i dinosauri non avrebbero dovuto essere così preoccupati per qualcosa del genere?

cosa farà Addio vulcano alto essere k?

Il gameplay mescolerà sezioni ritmiche e opzioni narrative ramificate. KO_OP

Sviluppatore descrive KO_OP Addio vulcano alto In quanto “gioco narrativo cinematografico”, di per sé non rivela molto sul gameplay. Tuttavia, l’ultimo trailer ci ha dato una buona occhiata a ciò che possiamo effettivamente aspettarci giocando Addio vulcano alto.

Poiché la storia ruota in gran parte attorno al VVORM Drama, uno dei pilastri principali del gameplay saranno le sezioni ritmiche. Il trailer di State of Play mostra sezioni musicali con pulsanti che chiedono al giocatore di premere le voci dei pulsanti, spostare le levette nella direzione corretta per modificare e cantare a ritmo.

L’altra parte importante della narrazione è il raggiungimento della maggiore età alla fine del liceo. Questo suonerà come un romanzo visivo / gioco di appuntamenti dall’aspetto dell’ultimo trailer. KO_OP ha affermato che il gioco avrà più opzioni di dialogo e una narrazione ramificata basata su come scegli di interagire con i personaggi. Gioco in stile Angry Music Siamo OFKE Addio vulcano alto Includerà anche un grande aiuto di messaggi di testo e social media nel mondo che i giocatori useranno per far avanzare relazioni e narrazioni.

Addio vulcano alto In arrivo su PS4, PS5 e PC il 15 giugno 2023.