Il sistema home theater “Ultimate” di Sonos richiede molto lavoro

A questo punto, mio ​​marito, molto eccitato, è diventato meno eccitato. Ha deciso di “lasciare che me ne occupi io”. Il che è giusto, perché è il mio lavoro, ma non è l'atteggiamento che ti aspetteresti da qualcuno che qualche settimana fa considerava tutte queste scatole un miracolo.

Nota a margine: per ripristinare le impostazioni di fabbrica di un altoparlante Sonos, è necessario scollegare il cavo di alimentazione, quindi tenere premuto il pulsante Bluetooth mentre si ricollega il cavo di alimentazione, quindi tenere premuto il pulsante Bluetooth finché la luce sulla parte anteriore non lampeggia in arancione e bianco. Ho dovuto ripetere questa operazione più volte per ciascun altoparlante e l'ho fatto anche mentre ero al telefono con il supporto tecnico di Sonos.

“Ho un reclamo”, dissi. In quel momento, stavo tenendo in equilibrio l'altoparlante Sonos sulle mie ginocchia in un angolo, tenendo premuto il pulsante Bluetooth sulla parte anteriore dell'altoparlante con la mano sinistra, mentre cercavo il jack in basso con la mano destra. “Non penso che il metodo di ripristino delle impostazioni di fabbrica dovrebbe essere così difficile.”

“Idealmente, il cliente non dovrebbe farlo molto spesso”, disse tranquillamente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando, dopo settimane di tentativi, tutto era pronto e funzionante. Un'altra cosa che ho dovuto testare è che quando aggiungi gli altoparlanti Sonos Ace all'app, puoi attivare TV Audio Swap, ovvero puoi ascoltare l'audio della TV sugli altoparlanti Sonos Ace senza disturbare nessun altro nella stanza.

Ho acceso Ace (ripristinando le impostazioni di fabbrica, ovviamente, perché la mia app non è riuscita a trovare le cuffie nei primi due tentativi). Quindi ho fatto clic su Impostazioni nell'app e sulle cuffie Ace. Non sono riuscito a trovare l'opzione per attivare/disattivare l'audio. Quando ho ricontrollato le istruzioni, mi sono reso conto, con mia sorpresa, che la funzione di commutazione del volume della TV funzionava solo con… Applicazione Sonos per iOS.

Dopo settimane passate a scherzare, non potevo ancora sopportare il pensiero di ripristinare tutto alle impostazioni di fabbrica di nuovo Per eseguire la stessa schifezza sul mio iPhone. Mi scuso con coloro che vogliono sapere qualcosa sul cambio dell'audio: invece mi sono seduto per scrivere questo.

Datemene un po'

Gli altoparlanti Sonos funzionano davvero bene. Quando finalmente ho finito di allestire l'intero pacchetto e ho iniziato a suonare la canzone di Sabrina Carpenter in soggiorno, mia figlia di 7 anni è subito corsa e ha iniziato a ballare. Se sei abituato ad ascoltare piccoli altoparlanti TV o a posizionare un piccolo altoparlante Bluetooth sul lavandino mentre lavi i piatti, il suono avvolgente di un sistema home theater completo è sorprendente.

Mad Max: Furia Strada Questo film è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi. L'ho visto tre volte al cinema e provare un sistema audio home theater è una comoda scusa per guardarlo ancora e ancora. Non potevo credere quanta esperienza il sistema Sonos fosse in grado di replicare con Dolby Atmos.