Il nipote del defunto ex presidente Robert Mugabe e dell'ex ministro Patrick Zwowo ha conseguito il dottorato in Sud Africa.

Patrick Chuao consegue un dottorato in Sud Africa

Chuao, che in precedenza è stato Ministro del lavoro e della previdenza sociale e Ministro dello sviluppo giovanile, dell’indigenizzazione e dell’emancipazione economica, stava studiando per un dottorato presso l’Università del Witwatersrand. Oggi si è laureato presso l’istituto di Johannesburg, dove risiede dal colpo di stato del 2017.

Zhuao, un agricoltore laureato in informatica, ha condotto una ricerca dal titolo “Sfruttare la trasformazione digitale per costruire la resilienza dei sistemi sociali ed ecologici negli accordi istituzionali per la trasformazione agricola”.

In un video circolato in precedenza sui social media, Chuao sembrava molto felice mentre saltava e camminava, sorridendo con gioia travolgente, per ricevere la fascia da laurea. Dalla tribuna si sentono anche i suoi familiari che lo ululano.

Dr. Patrick Zwowo, congratulazioni per il tuo dottorato. Complimenti al dottor Patrick Zwowo per questo risultato. pic.twitter.com/VS4ZwECl88 – Salvatore Kasukuwere (@Hon_Kasukuwere) 8 luglio 2024

L'ex ministro aggiunge un dottorato di ricerca alla laurea in Ingegneria dei sistemi informatici, alla laurea in Economia, al Master in Amministrazione aziendale in Gestione delle tecnologie dell'informazione, al Master in Management, al Master in Pubblica amministrazione e sviluppo e al Master in Economia.

Messaggi di congratulazioni

Il suo amico ed ex ministro dell'Informazione, il professor Jonathan Moyo, si è congratulato con lui:

“Ben fatto, fratello e collega Patrick, ricevere oggi il tuo dottorato di ricerca dall'Università del Witwatersrand Questo è davvero un grande risultato. Goshongo deve sorridere orgogliosamente dall'altra parte, Umhlovi, Makorukoto, congratulazioni, dottor Patrick Zwowo ti benedica. La conoscenza è potere, e il vero potere è conoscenza!”

Dai un'occhiata ad alcune delle reazioni a Patrick Chuao dopo essersi laureato oggi con il suo dottorato di ricerca.

Walter Mzembe:

“Dr. Patrick Zwowo, credo di sì! Presidente Mugabe, siamo tutti molto orgogliosi di voi. Makorukoto, Amuhlubi. Dio vi benedica.”

Stella:

“Congratulazioni enormi a Dokota @PatrickZhuwao, è un grande esempio da seguire per i giovani 🙏🏼✊🏽”

Themba:

“Come fratello e amico, vero? [Professor Jonathan Moyo] Eri il mentore del nostro nuovo dottore mentre stava facendo la sua tesi?

Rokudzo:

“Zvinokodzwa onora il professor Makurukoto Kuna, dottor Zwowo, uno studente di trasformazione digitale.”

