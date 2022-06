Il miglior investimento di Mario Ciscini: la sua famiglia

Mario Sischini è Presidente di Montreal Alouettes. (Foto: Dominic Gravel)

Soldi e io. Investi in tempo di qualità con la famiglia. Questo è ciò che guida, quotidianamente, ciascuna delle decisioni finanziarie prese dal presidente di Montreal Alouettes, Mario Cecchini.

Come descriveresti il ​​tuo rapporto con il denaro?

Come molti della mia generazione – ho 58 anni – la mia educazione è stata profondamente influenzata dalla morale ebraica e cristiana. Tuttavia, ho capito molto presto che i soldi sono necessari per vivere comodamente. Tieni presente che non ho mai voluto fare una fortuna ad ogni costo. Per me l’importante è sempre stato scegliere il mio lavoro in base a quello che mi piace fare in questo momento e poter viziare le persone a cui tengo. E se rimane qualcosa, posso viziarmi.

Per cosa spendi di più?

la famiglia. Alle mie due figlie, le due giovani donne di oggi, non mancava nulla. Hanno frequentato buone scuole e poi l’università. Ho sempre detto loro che l’eredità della madre potrebbe non essere grassoccia quando saremo morti. D’altra parte, li avremo aiutati il ​​più possibile nella nostra vita. Amo anche viaggiare. Amo andare in Europa, in particolare in Italia, il mio paese d’origine. Un giorno, quando vado in pensione, sogno di trascorrere almeno sei mesi in Toscana, a Firenze. Questo è anche il luogo in cui ho festeggiato il mio 50esimo compleanno con la mia famiglia.

Hai dei piaceri di colpa?

Io ne ho uno: gli orologi. Ne ho almeno venti. Non necessariamente il più costoso. Ho iniziato la mia collezione all’età di 35 anni possedendo un modello Rolex durante un lungo weekend a Las Vegas. Questo viaggio è stato una remissione per mia moglie, Danielle, che aveva appena vinto la sua battaglia contro il cancro al seno. Da questa fuga ho iniziato a comprare un orologio ogni volta che viaggio con la mia famiglia. Ognuno di questi accessori mi ricorda i bei momenti che ho passato con loro. Tuttavia, il mio primo Rolex è quello che indosso tutti i giorni. Un ricordo simboleggia la vittoria.

C’è una spesa di cui ti penti?

Ho sempre sopportato i miei investimenti, qualunque cosa accada. Ammetto la stessa cosa che ho lasciato che i miei sentimenti si allontanassero dai miei sentimenti circa quindici anni fa. Senza voler condividere troppi dettagli, ho investito una somma piuttosto cospicua, nelle cinque cifre, in un progetto che mi ha affascinato. Ho perso tutto. Oggi ho capito di aver investito in un concetto che non conoscevo abbastanza. Un errore che sto cercando di evitare alla mia età. Inoltre, mi circondo di un team di tre consulenti che mi aiutano a fare delle buone scelte. Sono buoni alleati e non esito a far loro molte domande.

In conclusione, qual è per te il miglior investimento?

Posso citare gli investimenti privati ​​nell’innovazione e nell’intrattenimento. Tuttavia, l’approccio migliore è la nostra decisione, per me e Danielle, di esternalizzare le faccende domestiche e la manutenzione del cortile. Questo investimento di oltre $ 20.000 all’anno consente a ciascuno di noi di avanzare nella propria carriera, senza compromettere la qualità del tempo che trascorriamo come famiglia.