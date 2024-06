Il Magic Editor gratuito per Google Foto è disponibile sui telefoni Pixel e Samsung

A metà maggio, Google Foto ha iniziato a distribuire una versione gratuita di Magic Editor a tutti gli utenti e ora vede una disponibilità più ampia sui dispositivi Android.

Magic Editor ti consente di spostare, ridimensionare o cancellare parti di un'immagine, il che in alcuni casi è migliore di Magic Eraser. Puoi anche applicare sfondi preimpostati contestuali come Sky, Golden Hour ed Stylish. “Fai clic, cerchia o pennella per selezionare”, mentre puoi essere più preciso ingrandendo.

Una volta disponibile sul tuo dispositivo, andando su Modifica in Google Foto rivelerà un nuovo pulsante pulsante nell'angolo in basso a sinistra. Google pubblicizza Magic Editor come un “nuovo modo di modificare” che è ancora nelle sue “fasi iniziali”.

È stato lanciato originariamente su Pixel 8 e 8 Pro a ottobre dopo essere stato annunciato all'I/O 2023. Prima della conferenza di quest'anno, Google ha annunciato che sarebbe stato disponibile per tutti gli utenti di Google Foto. Tuttavia, questo sarà limitato a 10 salvataggi al mese nella libreria del Magic Editor. Per ottenere di più devi abbonarti a Google One Premium (2TB) per $ 9,99 al mese. Gli utenti Pixel ottengono modifiche illimitate.

Il mese scorso ne abbiamo visto l'implementazione sui vecchi telefoni Google. Ad oggi, stiamo assistendo ad un'ampia disponibilità di Magic Editor sui dispositivi Samsung, mentre probabilmente apparirà anche per altri OEM. Assicurati di utilizzare la versione più recente di Google Foto (6,85).

È disponibile anche su tutti i dispositivi Pixel che abbiamo esaminato, incluso Pixel 6 Pro. Questo è il caso sia degli account Google gratuiti che di quelli condivisi con Google One. Non è ancora apparso in Google Foto per iOS.

Oltre a Magic Editor, i seguenti strumenti AI di Google Foto sono ora gratuiti (e non hanno limiti mensili):

In utensili Scheda: Gomma magica, Unblur, Sfocatura immagine, Illuminazione immagine

Stili nell'editor di collage

Effetti video